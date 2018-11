Stiri pe aceeasi tema

- Scene șocante pe strazile din Londra. Trei barbați au fost impușcați și au ajuns de urgența la spital. Poliția a ajuns la fața locului, dar nu s-au facut arestari momentan. Un martor a facut declarații uimitoare despre una dintre victime: „Ii curgea sange din ochi. Apoi mi-a spus ‘cheama o ambulanța,…

- Doua persoane au fost injunghiate la sediul companiei japoneze Sony, in vestul Londrei. In urma incidentului, un om a fost arestat. Poliția a fost sunata sa intervina la un incident petrecut la sediul Sony, in jurul orei locale 11:00 (13:00, ora Moldovei), scrie Sky News.

- Politia britanica a anuntat ca incidentul produs in noaptea de marti spre miercuri in apropierea unui centru al comunitatii musulmane din nord-vestul Londrei, in care doua persoane au fost ranite dupa ce o masina a lovit pietoni, nu are legatura cu terorismul, relateaza Reuters preluata de Agerpres.…

- Politia britanica a anuntat ca doua persoane au fost transportate la spital dupa ce o masina a lovit pietoni marti in fata unei moschei din nord vestul Londrei, informeaza miercuri radio LBC, relateaza Reuters.Politia 39;ia in calcul toate variantele cu privire la cauza incidentului 39;, a anuntat radio…

- Poliția britanica a informat ca trei persoane au fost transportate la spital, dupa ce un vehicul a lovit mai mulți pietoni aflați in fața unei moschei din partea de nord-vest a Londrei, a relatat miercuri postul de radio LBC, citat de Reuters.Autoritațile iau in considerare mai multe variante ...

- Politia britanica a anuntat miercuri ca doua persoane au fost transportate la spital dupa ce o masina a lovit pietoni in fata unei moschei din nord-vestul Londrei, relateaza Reuters. "Soferul nu a...

- Politia britanica a anuntat luni ca investigheaza un vehicul suspect aflat intr-un centru comercial din estul Londrei, care a dus la inchiderea unei gari aglomerate, relateaza Reuters, citeaza mediafax.ro.

- Politia britanica a anuntat luni ca ancheteaza un vehicul suspect aflat in parcarea unui centru comercial din estul Londrei si a decis inchiderea unei gari aglomerate din aceasta zona, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Politia transporturilor a anuntat ca garile subterane si supraterane…