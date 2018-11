Poliția amplaseaza noi radare fixe în Brașov. Vezi unde vor fi amplasate! Politia Romana a incheiat un protocol cu reprezentantii Companiei pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere. Agentii de circulație ii vor identifica pe șoferii vitezomani, folosind camerele de supraveghere. Acestea au rol de radare. Radarul fix incepe sa functioneze atunci cand rotile din fata ale unei masini ajung la senzorul din asfalt. Dispozitivul electronic calculeaza in cat timp veti parcurge 2,5 metri. Adica distanta pana la urmatorul senzor. Daca ati depasit limita maxima de vitezaveti primi amenda acasa, in plic. Politia anunța ca are deja camerele de supraveghere ale CNAIR. Primele… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

