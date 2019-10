Poliţia americană, în alertă la lansarea filmului Joker Joker este povestea originii inamicului lui Batman. Interpretarea de catre actorul Joaquin Phoenix a unui proscris dereglat mintal, care ajunge celebru dupa o fapta violenta, a fost considerata de critici stralucita, dar inspaimantatoare. Asociere cu un atac armat din SUA Asociere cu un atac armat din SUA Personajul negativ din seria companiei DC Comics este asociat cu atacul armat din 2012 impotriva publicului de la un cinematograf din suburbia Aurora a metropolei Denver din statul Colorado, la proiectia unui alt film cu Batman, The Dark Knight Rises (Cavalerul negru: Legenda renaste). Familiile unora… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

