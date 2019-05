Politia a vegheat! De Sarbatori am avut liniste! In ultimele doua zile, polițiștii au intervenit la 82 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Pe perioada minivacanței de 1 Mai, in județul Alba, nu au fost inregistrate incidente care sa afecteze siguranța publica. In perioada 30 aprilie – 02 mai 2019, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au acționat cu efective suplimentare pentru prevenirea și combaterea faptelor de natura penala și contravenționala, care ar putea afecta siguranța cetațenilor. Astfel, peste 160 de politisti, alaturi de celelalte forțe din cadrul Ministerului Afacerilor… Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

Sursa articol: informatiadealba.ro

