Poliţia a renunţat la căutările pentru un piton de aproape trei metri, aflat în libertate în oraşul universitar Cambridge Pitonul reticulat, o specie nativa din Asia si cel mai lung sarpe din lume, isi ucide prada prin constrictie, nu cu ajutorul veninului. Reptila de 2,7 metri lungime a fost vazuta ultima oara in libertate in nordul orasului Cambridge duminica dimineata. "Pitonul reticulat nu a mai fost zarit de atunci in Cambridge", a declarat luni politia. "Sarpele reprezinta un risc doar pentru animalele mici", a mai spus ea. Pitonul se hraneste de obicei cu mamifere, precum sobolani, dar au existat mai multe relatari despre decese umane provocate de aceste animale, atat in natura, cat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

