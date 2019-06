Stiri pe aceeasi tema

- Poliția a inregistrat cazul avocatei Doinei Ioana Straisteanu și a inițiat un proces penal, dupa ce noaptea trecuta un individ i-a incendiat mașina. Informația a fost conformata pentru UNIMEDIA de catre ofițerul de presa al capitalei, Natalia Stati.

- Cadavrul unui barbat a fost depistat in dupa-amiaza zilei de ieri, in comuna Budesti, municipiul Chisinau. Trupul neinsufletit a fost observat de un locuitor al satului, care a alertat imediat politia.

- Societatea care colecteaza deseurile menajere din Alba Iulia a fost sanctionata de Garda de Mediu in cazul depozitului temporar de la marginea orasului. De asemenea, Politia a deschis un dosar penal. Chiar si in aceste conditii, Polaris M Holding continua sa depoziteze temporar deseurile in zona respectiva.

- Dupa ce baiatul din Cahul a decedat in urma unui tratament aplicat de bunica, fara ca sa consulte medicii, politistii au deschis un dosar penal pe fapt, pentru omor din imprundeta, care prevede o pedeapsa de pana la trei ani de inchisoare.

- Poliția municipiului Drobeta Turnu Severin a fost sesizata, ieri, prin S.N.U.A.U. 112 de catre un barbat ca, pe DN 56 C, in satul Burila Mica, comuna Gogoșu, judetul Mehedinti, a avut loc un accident de munca soldat cu victime. La ...

- Reprezentantii Inspectoratului Judetean de Politie Iasi au deschis dosar penal pentru ucidere din culpa cu privire la cazul copilului de trei ani decedat dupa ce a cazut in fosa septica a scolii din satul Buda, iar Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) anunta ca a demarat propria ancheta si ca directoarea…

- REACTII… Politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Husi au deschis dosar penal pentru “profanare de morminte”, in cazul cimitirului evreiesc din marginea orasului. Sesizarea s-a facut de catre unul din putinii membri ai Comunitatii Evreiesti din Husi, ale carui rude sunt inmormantate…

- Copilul de 13 ani al unui cunoscut om de afaceri din Cluj-Napoca a decedat, in weekend, la Negresti-Oase dupa ce a ajuns sub rotile unui TIR in timp ce mergea cu bicicleta pe o strada din oras. Politia a deschis dosar penal.