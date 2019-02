Stiri pe aceeasi tema

- ANAF a declanșat o acțiune puternica de control in scopul prevenirii și combaterii evaziunii fiscal. Inspectorii promit ca masurile vor continua in perioada urmatoare. Inspectorii ANAF au aplicat 61 de amenzi in valoare de peste 1,6 milioane de lei in prima luna de derulare a operatiunii Tomis, in perioada…

- Romanii care au cumparat pachete turistice intre anii 2013-2016 si au fost pacaliti isi vor putea recupera banii in instanta. O spun avocatii. Asta in contextul in care Consiliul Concurentei a sanctionat treisprezece agentii de turism cu amenzi in valoare totala de aproximativ 2,45 milioane euro. Acestea…

- Amenzi uriașe pentru bancile și lanțurile de magazine care incalca drepturile consumatorilor. ANPC a publicat un proiect ce va lovi dur companiile care utilizeaza practici inșelatoare. Mai exact, acestea...

- Cresterea salariului minim brut garantat in plata ar urma sa intre in vigoare la 1 ianuarie, asa cum s-a convenit deja cu sindicatele si patronatele, atragand insa dupa sine si cresterea considerabila a contributiilor ...

- In urma monitorizarilor efectuate in ultimele doua luni in municipiul Timișoara, s-a constatat existența mai multor rampe clandestine de depozitare a deșeurilor. Abandonarea deșeurilor pe domeniul public, in spații neautorizate,este ilegala și sancționata cu amenzi de instituțiile abilitate. …

- Înștiințari semnate de Horia Șulea au fost trimise președinților de asociații, carora li se fixeaza termen data de 1 februarie 2019 pentru actualizarea carților de imobil, în caz contrar urmând sa fie amendați de polițiștii locali. În plus, primarul amenința pe Facebook…

- Extradarea lui Nicolae Popa din Indonezia pare sa aiba elementele unei „rapiri” aranjate intre doua state, in care cele trei instituții romane au acționat la limita legii și prerogativelor ce le revin. Sebastian Ghița a depus, in 3 decembrie, un denunț la Parchetul General impotriva fostei…

- Poliția anunța noi amenzi pentru șoferii care nu respecta cea mai simpla lege. Amenzile ajung și la cateva zeci de milioane. Codul Rutier spune ca șoferi sunt obligați sa aiba montate cauciucurile de iarna atunci cand carosabilul este acoperit de zapada, scrie realitatea.net. Astfel, conducatorii auto…