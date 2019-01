Stiri pe aceeasi tema

- Philippe a declarat ca protestatarii miscarii ''vestelor galbene'' s-au radicalizat, declaratie facuta in cursul unei vizite la prefectura politiei din Paris, unde mai multi ofiteri au fost raniti. Zeci de mii de persoane au demonstrat sambata impotriva presedintelui Emmanuel Macron si a politicilor…

- Autoritațile franceze au folosit gaze lacrimogene in Paris, impotriva persoanelor care protesteaza pe bulevardul Champs-Elysees fața de Guvernul lui Emmanuel Macron, relateaza site-ul postului ABC, potrivit MEDIAFAX.Prostele organizate de Mișcarea "Vestele Galbene" sambata au devenit violente…

- UPDATE 2: Poliția a anunțat ca au fost arestate 361 de persoane, majoritatea fiind arestari preventive. “In pofida unor momente tensionate pe Champs-Elysees și a catorva incercari de blocare a centurii periferice a Parisului, nu au fost raportate incidente majore”, scrie Le Parisien. UPDATE 1: Aproximativ…

