- Un adolescent de 18 ani din Kentucky i-a cerut bani mamei sale pentru a-și face un tatuaj. Totuși, cu banii primiți acesta și-a cumparat o pușca pentru a-și impușca colegii de la liceu, au declarat polițiștii. Timothy Felker, student la Liceul Paul Laurence Dunbar din Lexington, a fost…

- Pentru prima oara de cand a ajuns la Vatican, Papa Francisc a vorbit, luni, despre eventualitatea comiterii unui atentat impotriva Sfantului Scaun de catre "un nebun" care va provoca un "masacru". Suveranul Pontif a tinut sa le multumeasca agentilor de securitate care il protejeaza atat pe…

- Mitingul a avut loc la aniversarea a 100 de ani de independenta a Belarusului fata de Rusia. Politia din capitala bielorusa, Minsk, a retinut, duminica, zeci de protestatari care au incercat sa organizeze un mars, potrivit Deutsche Welle.

- Politia a retinut un grup de 21 de tineri care purtau maști pe fața și rucsacuri in spate. Potrivit politiei, tinerii se indreptau spre evenimentul desfașurat in Piața Marii Adunari Naționale.

- Protestatarii din Barcelona s-au confruntat cu politia dupa ce Curtea Suprema a luat noi masuri impotriva separatistilor, hotarand retinerea a cinci lideri catalani , precum si judecarea pentru rebeliune, deturnare de fonduri sau desconsiderarea statului a altor 25, scrie BBC.Peste 20 de persoane…

- O ancheta judiciara a fost deschisa joi de un tribunal londonez pentru a determina circumstantele mortii exilatului rus Nikolai Gluskov, relateaza AFP. Nikolai Gluskov fusese gasit mort la domiciliul sau din vestul Londrei la 12 martie. Politia antiterorista britanica a declansat de asemenea o ancheta…

- Tragedia s-a petrecut in Thailand. Politia a declarat ca autobuzul cobora pe un deal din centrul tarii, cand a intrat in coliziune cu un camion. Autobuzul s-a rupt in doua, iar pasagerii nu au avut nicio șansa.In plus, fața de cei 18 morți anunțați in urma cu puțin timp, inca 33 de pasageri…

- Ministrul de exeterne grec urmeaza sa mearga joi la Skopje sa se intalneasca cu omologul sau macedonian și sa-i prezinte cele cinci variante de nume propuse de Grecia pentru Macedonia, scrie AP. Macedonia Superioara, Noua Macedonie, Macedonia de Nord, Vardar Macedonia și Macedonia-Skopje sunt cele cinci…

- Suporterii echipei Petrolul Ploiești s-au batut cu forțele de ordine, la Aninoasa, la meciul dintre FC și prahoveni, 1-7 in Post-ul Fanii echipei Petrolul s-au batut cu jandarmii la Aninoasa. S-au folosit gaze lacrimogene apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Politia elena a emis un mandat de arestare pentru presedintele clubului PAOK Salonic, Ivan Savvidis, care a intrat pe teren la meciul cu AEK Atena avand o arma asupra sa, informeaza presa internationala.

- Potrivit postului elen de televiziune Skai TV, Ivan Savvidis ar fi urmarit de poliție. Procurorii au lansat deja o investigație, dupa ce proprietarul lui PAOK a patruns pe teren cu un revolver, amenințand arbitrul și oficialii lui AEK Atena duminica seara. S-ar fi emis un mandat de arestare pe numele…

- Poliția a emis un mandat de arestare pe numele patronului lui PAOK Salonic, Ivan Savvidis, dupa ce a acesta a intrat cu pistolul pe teren, la sfarșitul meciului cu AEK Atena.Presa din Grecia noteaza ca arbitrul meciului PAOK Salonic - AEK Atena a scris in raportul de joc ca intalnirea a fost…

- Fanii lui PAOK Salonic au invadat o televiziune și l-au obligat pe prezentator sa citeasca un mesaj din partea lor! In Grecia e un scandal imens dupa ce PAOK Salonic a pierdut la „masa verde” meciul cu Olympiakos și, in plus, echipa antrenata de Razvan Lucescu a fost depunctata cu 3 puncte. Dupa ce…

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, face apel la sindicalisti sa nu blocheze simularea Evaluarii Nationale. Mai exact, Ministerul Educatiei Nationale a emis un comunicat de presa in care face un apel catre cadrele didactice, care au anuntat boicotarea examenului de Evaluare Nationala, care are loc in…

- Un acord din 2009 intre Tirana si Atena cu privire la frontiera lor in Marea Ionica a fost anulat peste un an de cea mai inalta instanta albaneza care a invocat o "incalcare a drepturilor si intereselor albaneze". Cele doua tari spera sa incheie un acord in aprilie. Miza o constituie rezervele de petrol…

- Grenada a fost aruncata la aproximativ 50 de metri de sediul politiei si nu a fost imediat observata de ofiterii de politie din cauza ploii torentiale, a precizat un oficial al politiei. Autoritatile au deschis o ancheta dupa ce un sofer de taxi a raportat incidentul. Soferul a oprit din…

- Persoane necunoscute au aruncat luni o grenada in apropierea unei sectii de politie intr-o suburbie a Atenei, ranind o persoana, au declarat surse din cadrul politiei elene, relateaza Reuters.

- Un tribunal din orasul german Leipzig va decide joi daca marile orase pot interzice accesul autovehiculelor diesel mai vechi, o decizie care ar putea afecta valoare de revanzare a aproximativ 15 milioane de vehicule de pe cea mai mare piata auto. Inconjurata de manifestanti ecologisti, biciclisti,…

- Uniunea Europeana este ”foarte increzatoare” in posibilitatea solutionarii pana in iulie a disputei bilaterale intre Atena si Skopje pe tema numelui Macedoniei, a declarat joi comisarul european insarcinat cu Extinderea Johannes Hahn, relateaza AFP. Negocierile s-au intensificat, in ultimele luni,…

- Poliția americana a fost informata asupra faptului ca un steag american dintr-o școala din Utah a fost vadalizat și înlocuit cu un „steag” care imita însemnele ISIS. Oamenii au alertat autoritațile dupa ce au observat drapelul Statelor Unite coborât din berna…

- Premierul grec Alexis Tsipras a denuntat joi 'retorica agresiva' a Turciei dupa incidentul naval recent din Marea Egee, subliniind ca provocarile la adresa unei tari membre a UE vizeaza intreaga Uniune Europeana, transmite AFP.Tsipras, care i-a cerut Turciei sa respecte 'regulile de baza…

- Avocatul Elenei Udrea, Veronel Radulescu, a declarat, vineri, la Antena 3, ca fostul ministru se afla la Atena, unde urmeaza un tratament medical, fiind inștiințata și instanța suprema, unde clienta sa are proces pe rol. Potrivit unor surse citate in emisiunea Obiectiv, realizata de Ana Maria Roman,…

- Sute de mii de persoane au manifestat duminica la Atena pentru a cere guvernului elen sa nu accepte folosirea termenului de "Macedonia" in nicio posibila intelegere cu Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei (FYROM), informeaza EFE. Principalul orator al protestului, care s-a desfasurat…

- Politia turca a folosit duminica spray-uri cu piper pentru a-i dispersa pe manifestantii pro-kurzi adunati la Ankara si Istanbul, in semn de protest dupa ce fortele militare terestre ale Turciei au invadat regiunea Afrin din Siria, controlata de militia kurda. Cel putin 12 protestatari au fost retinuti…

- Penitenciarul de la Fleury Merogis, situat in suburbiile sudice ale Parisului, a fost vineri scena unor violente in care au fost implicati gardienii care protesteaza contra conditiilor existente in inchisorile din Franta si forte de politie, transmite Reuters.Ciocnirile din fata inchisorii…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca fermierii din judetul Karditsa au anuntat organizarea unei blocade cu tractoare si alte masini agricole, la data de 22 ianuarie 2018, pe E65 noua autostrada din Grecia…

- Mai multi protestatari imbracati in negru din sudul Atenei au dat jos de pe soclul ei o sculptura rosie, reprezentand un inger, rupandu-i apoi aripile, in cadrul celui mai recent incident dintr-o serie de atacuri comise asupra acestei opere de arta, ai carei critici au asemanat-o

- Proteste violente la Atena. Zeci de mii de oameni au iesit în strada dupa ce Guvernul a impus noi masuri de austeritate. Manifestatiile au fost marcare de violente de amploare. Oamenii au aruncat cu vopsea, pietre si fumigene în directia fortelor de ordine. Politia…

- Grecia era lovita, vineri, de o greva in numeroase servicii publice pentru a protesta impotriva unei reforme cerute de creditorii tarii, reforma ce restrange dreptul la greva, relateaza AFP. Din cauza acestei miscari sociale, transportul la Atena era puternic perturbat, spitalele functionau cu servicii…

- Peste 20.000 de persoane au participat la proteste, care au fost in mare parte pasnice. Politia a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa un grup de manifestanti care au incercat sa treaca de un baraj instalat in jurul cladirii Parlamentului.Demonstrantii au afisat pancarte cu mesajele…

- Mii de protestatari greci au demonstrat, vineri, in centrul Atenei impotriva masurilor de austeritate impuse de catre guvern si impotriva restrictiilor privind dreptul la greva, iar politistii au folosit gaze lacrimogene, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Wizz Air, cea mai mare companie low-cost din Europa Centrala și de Est, a anunțat ca va aduce, in iunie, a zecea aeronava pe Aeroportul Henri Coanda din București, de unde lanseaza trei rute noi. Potrivit operatorului, extinderea flotei din București va permite companiei să lanseze trei noi…

- Patru tineri au fost arestati joi de politia greaca in apropierea Atenei, acuzati de apartenenta la o organizatie terorista de extrema dreapta, informeaza AFP citand o sursa din politie. Mandate de arestare au fost emise pe numele acestor patru barbati, dintre care doi in varsta de 19 ani, unul de…

- Mandate de arestare au fost emise pe numele acestor patru barbati, dintre care doi in varsta de 19 ani, unul de 21 de ani si al patrulea de 26 de ani, potrivit aceleiasi surse.Ei sunt acuzati ca au plasat in august un dispozitiv exploziv in fata unui local anarhist din Pireu, marele port…

- Uniunea sindicatelor comunistilor greci PAME a blocat miercuri centrul Atenei in semn de protest fata de legislatia planificata de a limita dreptul muncitorilor la greva, a anuntat postul public de radio si televiziune ERT, informeaza dpa. Protestatarii au purtat bannere si au scandat sloganuri impotriva…

- Demonstranti greci au luat cu asalt marti Ministerul Muncii din Atena, unii ajungând pâna în biroul ministrului, protestând împotriva unor masuri de a restrânge dreptul la greva, o conditie stabilita de creditorii internationali în schimbul fondurilor de…

- Un traficant care tot facea drumuri intre Romania și Ucraina a cazut pana la urma in plasa polițiștilor de frontiera satmareni care au descoperit in mașina lui mii de țigarete de contrabanda. Atat marfa cat și autoturismul folosit la transport au fost confiscate. Nici nu s-au stins bine ecourile sarbatorilor,…

- Un pasager al unei curse aeriene pe ruta Londra-Malaga a folosit iesirea de urgenta si s-a urcat pe aripa stanga a avionului, in semn de protest fata de intarzierea cu o ora a imbarcarii si cu jumatate de ora in cazul debarcarii, relateaza site-ul BBC News.

- Un seism de magnitudine mb 4.9 a fost inregistrat la 06.2 Ora Romaniei local time: 06.02 , la 10 kilometri adancime, in Grecia.Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean, cutremurul a avut epicentrul la coordonatele 38.27 N ; 22.97 E, la 73 km NV de Atena pop: 730,000 , 20 km SE de Livadeiaacute;…

- Pompierii au intervenit, sambata, in Gornesti, pe raul Mures, si pe un lac din Saulia de Campie, unde au fost semnalate doua persoane inecate, scrie AGERPRES. Citeste si: Politia, prima REACTIE dupa fuga lui Radu Mazare: 'A fost sesizata Inalta Curte de Casatie si Justitie...'Potrivit…