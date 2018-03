Stiri pe aceeasi tema

- Politia greaca a facut vineri uz de bastoane de cauciuc si gaze lacrimogene pentru a dispersa profesorii care demonstrau in centrul Atenei pentru garantarea locurilor de munca, relateaza dpa, citand mai multe publicatii grecesti.La protestul profesorilor au participat circa 2.000 de persoane,…

- Politia greaca a facut vineri uz de bastoane de cauciuc si gaze lacrimogene pentru a dispersa profesorii care demonstrau in centrul Atenei pentru garantarea locurilor de munca, relateaza dpa, citand mai multe...

- Un marocan in varsta de 19 ani a fost arestat vineri in nordul Italiei, al patrulea suspect de terorism retinut in ultimele patru zile in operatiuni ale politiei in tara, informeaza dpa. Ilyass Hadouz este "suspectat puternic" de incitare la terorism si de a fi membru al unei organizatii…

- Deputatul USR de Dolj Adrian Prisnel relateaza joi ca i-a fost interzis sa ia cuvantul in ședința Consiliului Local Craiova de catre majoritatea PSD-ALDE, iar consilierii PSD au cerut Poliției locale sa il scoata afara din sala. Incidentul vine la o zi dupa ce deputatul Nicușor Dan a fost dat afara…

- Prim-ministrul Pavel Filip a cerut ca armata sa intervina pentru a debloca automobilele de pe drumurile înzapezite. În cadrul ședinței celulei de criza de la Guvern, Filip a insistat ca echipe ale poliției sa patruleze drumurile și sa ofere ajutor șoferilor ajunși în dificultate. …

- Intr-un climat tot mai accentuat al automatizarii liniilor de producție, romanii devin colegi de serviciu cu roboții. Roboții colaborativi sau coboții vor fi colegii aceia tacuți, cu braț de fier, care vor face muncile repetitive și plistisitoare. Nu se cearta, nu vor mariri de salariu și nu fac greva,…

- Explozia de la magazinul alimentar din Chisinau a fost provocata intentionat. Este una dintre versiunile Inspectoratului General al Politiei, care sustine ca unul dintre barbatii morti in urma deflagratiei ar fi aruncat intentionat explozibilul fiind afectat de problemele din

- Peste 100 de consilieri de probatiune protesteaza, miercuri, la Bucuresti, nemultumiti de salarizare si conditii de munca. Protestul se desfasoara in fata sediului Institutului National de Statistica, cu ocazia prezentarii bilantului pe anul 2017 al Directiei Nationale de Probatiune. Manifestantii au…

- Manelistul Adi Minune a avut probleme cu Poliția dupa ce a fost reclamat de mai multe persoane. Cu toate ca vestitul lautar a incercat sa-i convinga pe oamenii legii ca este nevinovat, aceștia nici n-au vrut sa-l asculte.

- Un grav incident s-a petrecut intr-un autobuz din Capitala, sambata dupa-amiaza. Un barbat a fost taiat de un alt calator in urma unui scandal și a pierdut mult sange. Poliția a deschis o ancheta și a reținut agresorul pentru interogatoriu. Din primele cercetari ale Poliției, scandalul a izbucnit dupa…

- Pepe și Liviu Varciu au incins atmosfera, intr-o crama din Londra, unde au prestat timp de doua zile. Ambii au cantat și au facut marturisiri, in premiera… Pepe a dat-o pe muzica populara, iar Varciu a remixat piesa ce l-a facut celebru, ”Ochii tai”. Munca cere sacrificii, iar Pepe și Liviu Varciu au…

- La Cariera de Calcar din Costesti - Valcea s-a produs sambata, 17 martie, un accident de munca mortal. Un angajat a murit strivit de bena unui utilaj. Politia a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa.

- Lucratorii de la Serviciul Teritorial al Poliției de Frontiera (STPF) Suceava au inregistrat, in urma unei perchiziții, cea mai mare captura de țigari de contrabanda de la inceputul anului in curs. Potrivit celor afirmate de ofițerul pentru relații publice de la Poliția de Frontiera Suceava, ...

- Rata locurilor de munca vacante in Uniunea Europeana a fost de 2% in trimestrul patru din 2017, neschimbata fata de precedentele trei luni si in crestere fata de cea de 1,8% din perioada similara a anului anterior, arata datele publicate vineri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).

- Autoritatile de frontiera din Ungaria au informat Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea despre faptul ca in perioada 14.03.2018, ora 23.00 (ora Romaniei) - 15.03.2018, ora 23.00 (ora Romaniei), pe teritoriul Ungariei va fi restrictionata circulatia tuturor autovehiculelor cu o capacitate…

- Patru greci, presupusi neonazisti si acuzati de apartenenta la gruparea Combat 18 - Hellas, au fost plasati sambata seara in arest preventiv, a informat agentia elena de presa ANA, citata de AFP.Mai multe grupuri s-au dezvoltat in Europa sub denumirea Combat 18, care se refera la ramura armata…

- Politistul Marian Godina critica adoptarea de catre Senat a propunerii legislative care prevede, printre altele, ca radarele sa fie doar pe masini cu insemnele Politiei. Potrivit politistului brasovean, “numarul de accidente rutiere avand cauza viteza excesiva va crește alarmant dupa intrarea in vigoare…

- Tabara a fost instalata anul trecut de suporterii liderului opozitiei, Mihail Saakashvili, caruia i s-a retras cetatenia ucrainiana. Saakashvili, fost presedinte al Georgiei, a fost deportat in Polonia luna trecuta. Majoritatea suporterilor lui Saakashvili au parasit tabara dupa deportarea…

- Un vehicul apartinand Consulatului Albaniei din orasul grec Salonic a fost incendiat luni, anunta Politia elena, citata de site-ul agentiei Associated Press.Atacul a avut loc luni dimineata in centrul orasului Salonic, situat in nordul Greciei.

- Politia turca a confiscat aproape 2.000 artefacte istorice intr-o operatiune care a vizat traficantii din Istanbul, a afirmat joi agentia de presa Dogan, citata de DPA. Politia a retinut doi suspecti si a confiscat 1.981 de artefacte, care au fost returnate unui muzeu local, a completat sursa citata.…

- O întâmplare care pare scoasa dintr-o comedie a avut loc, zilele trecute, când un român și-a uitat soția în parcarea unei autostrazi din Ungaria, în apropiere de localitatea ungara Szeged.Incidentul a avut loc, marți, în jurul orei 11.30,…

- Doua treimi din populație se declara mulțumita de activitatea poliției comunitare. Cea mai mare încredere oamenii o au în pompieri – 26,8% din respondenți. Pompierii sunt urmați de poliția de sector – 13,2%; echipele de reacționare operativa (902) – 14% și poliția de…

- Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Alba au dispus ieri, 19 februarie 2018, punerea in mișcare a acțiunii penale, impotriva inculpatului BORDEA PETRICA, in varsta de 45 ani, pentru savarsirea infractiunii de tentativa la omor. Initial, la data de 18.02.2018 Politia municipiului Sebes a fost…

- Romanii care doresc sa lucreze in domeniul agricol in Danemarca pot opta, pana la data de 20 februarie 2018, pentru unul dintre cele 100 de locuri de munca sezoniere puse la dispozitie prin intermediul EURES Romania, la recoltat mazare.

- Un site cu oferte de locuri de munca a rugat câțiva manageri sa alcatuiasca o lista cu cele mai ridicole scuze pe care subalternii lor le-au folosit pentru a nu veni o zi la serviciu. Iata ce a ieșit.

- Poliția americana a fost informata asupra faptului ca un steag american dintr-o școala din Utah a fost vadalizat și înlocuit cu un „steag” care imita însemnele ISIS. Oamenii au alertat autoritațile dupa ce au observat drapelul Statelor Unite coborât din berna…

- Agentia Naționala pentru Ocuparea Fortei de Munca anunta ca in aceasta perioada sunt peste 600 de locuri de munca vacante in Spatiul Economic European. Romanii pot sa-si depuna CV-urile la Agențiile Județene pentru Ocuparea Fortei de Munca. Cele mai multe joburi sunt in domeniul agriculturii si turism…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 649 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, Germania si Danemarca. Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in Spania…

- Bogdan Vatajelu, unul dintre romanii de la Sparta Praga, a vorbit despre interesul cehilor pentru transferul lui Florin Nita de la FCSB. Fostul capitan de la CS U Craiova e de parere ca Nita e varianta "de avarie" pentru eventuala plecare a lui Martin Dubravka, goalkeeperul titular al Spartei Praga.…

- Clubul Manchester City a facut o oferta de 68 de milioane de euro pentru transferul mijlocasului Riyad Mahrez de la Leicester City, informeaza L'Equipe. Oferta pentru Mahrez vine dupa ce Pep Guardiola a aflat ca nu va putea conta pe Leroy Sane in urmatoarele trei luni, in urma accidentarii…

- În rezultatul desfașurarii activitaților de supraveghere și control la frontiera de stat, prevenire și combatere a migrației ilegale și a infracționalitații transfrontaliere, angajații Politiei de Frontiera, pe parcursul a 24 de ore, au înregistrat urmatoarele acțiuni ilegale: -…

- Luni dimineața, in jurul orei 6.30, cei care se deplasau pe strada Ion Creanga din localitate au descoperit, prabușit langa o bicicleta, un cetațean, care zacea fara suflare. In urma apelului la 112, la fața locului a sosit Poliția orașului Cugir și o ambulanța. In urma operațiilor de resuscitare,…

- Declaratii contradictorii in cazul copilului de 13 ani, impuscat in timpul unei partide de vanatoare, in judetul Vaslui. Tatal baiatului spune ca nu stia ca acesta a plecat sa fie gonaci, pentru 30 de lei. Cel care a organizat vanatoarea spune, insa, ca tatal era si el acolo. Politia si Inspectoratul…

- Romanii au coborat pe locul 9 in Europa in ceea ce privește numarul de ore muncite pe saptamana, dupa ce in anii de dinainte de criza economica angajații din Romania dețineau recordul la timpul petrecut la serviciu. Potrivit celui mai recent raport Eurostat, romanii muncesc in medie 40,7 ore saptamanal,…

- Jurnalistei postului de televiziune rusești RTVI, cetațencei ruse, Mariana Minsker, dar și operatorului RTVI li s-a interzis sa intre pe teritoriul Moldovei, deoarece ei nu au putut confirma scopul vizitei in republica, a declarat pentru RIA Novosti Serviciul de presa al Poliției de Frontiera a republicii.…

- Polițiștii satmareni au desfașurat activitați pentru siguranța circulației pe drumurile publice și a normelor de conviețuire sociala, ocazie cu care au aplicat pe parcursul sfarșitului de saptamana peste 25 de sancțiuni contravenționale la Legea 61/1991, in valoare de aproximativ 11 000 de lei, și…

- Vicepresedintele Comisiei de Aparare din Camera Deputatilor Ovidiu Raetchi anunta ca va cere ca la începutul sesiunii parlamentare Comisiilor de aparare sa analizeze modul în care Jandarmeria a gestionat protestele, punctând ca evenimentul de sâmbata, în care un jandarm…

- Politia turca a folosit duminica spray-uri cu piper pentru a-i dispersa pe manifestantii pro-kurzi adunati la Ankara si Istanbul, in semn de protest dupa ce fortele militare terestre ale Turciei au invadat regiunea Afrin din Siria, controlata de militia kurda. Cel putin 12 protestatari au fost retinuti…

- Conducerea Jandarmeriei analizeaza imaginile in care un jandarm loveste manifestanti in Piata Universitatii, a declarat Georgian Enache, purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Capitalei, adaugand ca este un caz individual si ca probabil acesta si-a pierdut calmul sub presiunea multimii.

- Politia belgiana a perchezitionat miercuri sediul companiei Semlex, lider in producerea de acte de identitate si documente de calatorie pentru tari africane, si locuinta directorului sau general, Albert Karaziwan, intr-un caz de spalare de bani si coruptie, transmite Reuters. ''Realizam aceste perchezitii…

- Persoanele evacuate provin din sapte localitati aflate in apropiere de vulcanul Mayon din provincia Albay, la 330 de kilometri sud fata de Manila. Mayon a prezentat primele semne de activitate vulcanica in cursul zilei de sambata, cand a ejectat coloane groase de cenusa si aburi fierbinti."In…

- Grecia era lovita, vineri, de o greva in numeroase servicii publice pentru a protesta impotriva unei reforme cerute de creditorii tarii, reforma ce restrange dreptul la greva, relateaza AFP. Din cauza acestei miscari sociale, transportul la Atena era puternic perturbat, spitalele functionau cu servicii…

- Peste 20.000 de persoane au participat la proteste, care au fost in mare parte pasnice. Politia a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa un grup de manifestanti care au incercat sa treaca de un baraj instalat in jurul cladirii Parlamentului.Demonstrantii au afisat pancarte cu mesajele…

- Mii de protestatari greci au demonstrat, vineri, in centrul Atenei impotriva masurilor de austeritate impuse de catre guvern si impotriva restrictiilor privind dreptul la greva, iar politistii au folosit gaze lacrimogene, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cu bani falși in portofel a fost prins un tanar cu dubla cetațenie, romana și Republica Moldova. Poliția de Frontiera a explicat cum l-a prins și cum arata care diferența intre bancnotele reale și cele falsificate.

- Politistii au inceput cercetarile in doua dosare penale pentru infractiuni de instigare publica, dupa ce pe retelele sociale au aparut mai multe mesaje legate de protestele din Timisoara. "In luna decembrie a anului 2017, pe retelele sociale, cetatenii au fost invitati sa participe la o serie…

- Peste 4.000 de cetateni moldoveni au intrat in Romania in ultimele 24 de ore pentru a petrece sarbatorile de Craciun pe stil vechi. Peste 4.000 de cetateni moldoveni au intrat in ultimele 24 de ore in Romania, prin punctele de trecere a frontierei de la Stanca si Radauti Prut, cei mai multi dintre acestia…

- Franta este preocupata de numarul de victime si de arestarile din Iran, a declarat marti un purtator de cuvant al Ministerului de Externe francez, in contextul in care bilantul persoanelor ucise in cursul manifestatiilor antiguvernamentale din aceasta tara a crescut. "Dreptul de a protesta…