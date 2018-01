Stiri pe aceeasi tema

- Un purtator de cuvat al Politiei Metropolitane a declarat ca autoritatile au fost sesizate ca exista un pachet suspect la intersectia dintre strazile Pentonville si Caledonian, la ora locala 9.18 (11.18, ora Romaniei). Politia a securizat zona si i-a sfatuit pe oamenii care locuiesc in zona…

- Solista formatiei irlandeze de muzica rock The Cranberries, Dolores O'Riordan, a decedat la varsta de 46 de ani, conform postului de televiziune irlandez RTE, informeaza luni Reuters. Decesul artistei a survenit brusc in Londra, noteaza RTE. Agentul ei de presa a confirmat stirea in cadrul…

- Barbatul care in martie anul trecut a ucis cu o masina patru persoane pe podul Westminster din Londra si a injunghiat mortal un politist in fata parlamentului britanic, dupa care a fost lichidat de fortele de ordine, isi administrase steroizi anabolizanti in orele sau zilele dinaintea atacului, a…

- Politia din Hong Kong a arestat duminica un barbat sud-coreean suspectat de uciderea sotiei sale si a fiului lor în vârsta de sapte ani, într-o camera a hotelului de cinci stele Ritz-Carlton, transmit Reuters si AFP. Politistii au sosit la hotelul Ritz-Carlton din Hong Kong…

- Ecuadorul i-a acordat cetatenie lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, refugiat din 2012 în ambasada acestui stat la Londra, a anuntat joi ministrul ecuadorian de externe, Maria Fernanda Espinosa, potrivit AFP, DPA si Reuters. 'Aceasta naturalizare a fost acordata pe 12 decembrie…

- Ecuadorul i-a acordat cetatenie lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, refugiat din 2012 in ambasada acestui stat la Londra, a anuntat joi ministrul ecuadorian de externe, Maria Fernanda Espinosa, potrivit AFP, DPA si Reuters. 'Aceasta naturalizare a fost acordata pe 12 decembrie…

- O alerta de securitate a fost declansata miercuri la ambasada Statelor Unite din orasul Copenhaga, dupa descoperirea unui "obiect suspect", anunta autoritatile daneze. Ulterior, politia a anuntat ca obiectul descoperit nu reprezinta vreun pericol

- Alerta de securitate la ambasada SUA din Copenhaga. Mai multe echipaje au intervenit la reprezentanța diplomatica, dupa ce a fost gasit un „obiect suspect”, relateaza Reuters. Potrivit sursei citate, o echipa de geniști cerceteaza zona din apropierea ambasadei SUA din Copenhaga. Poliția daneza nu a…

- Un seism cu magnitudine 7,6 s-a produs in Marea Caraibilor, in largul coastelor Hondurasului, a anuntat Institutul american de Geofizica. A fost emisa o alerta de tsunami pentru zone din America Centrala, potrivit Reuters. Cutremurul a fost inregistrat la o adancime de ...

- Supraincalzirea unei baterii de iPhone a dus la ranirea unui angajat si la evacuarea a 50 de clienti dintr-un magazin Apple situat in Zurich, potrivit Reuters. Politia din Zurich a transmis ca incidentul a avut loc in timp ce angajatul indeparta bateria, aceasta supraincalzindu-se si provocandu-i…

- O alera falsa de tsumani a generat panica intr-un orașel din statul american Oregon, dupa ce a fost emis un mesaj care spunea ca valul distrugator va sosi in 4 ore. Purtatorul de cuvant al...

- Alerta in orașul german Bonn, unde targul de Craciun a fost evacuat din cauza unor pachete suspecte. O echipa de geniști a fost trimisa la fața locului, iar, dupa mai multe ore, autoritațile germane au anunțat ca in colete se aflau droguri, relateaza Reuters și DPA. Mai mulți geniști au fostr trimiși…

- Tirgul de Craciun din orasul german Bonn a fost evacuat vineri seara in urma descoperirii unui colet suspect. Anunțul a fost facut de catre Poliție, care a precizat ca la fata locului au fost trimisi genisti si un robot de deminare pentru a investiga pachetul, citeaza mediafax. Politia a evacuat o…

- Politia a evacuat o mare parte din targ in jurul orei locale 21 (ora Romaniei, 22), iar genistii continua sa examineze obiectul suspect, a anuntat un reprezentant al autoritatilor dupa cinci ore."Presupunem ca nu este ceva periculos, insa continuam sa investigam", a declarat purtatorul…

- Targul de Craciun din orasul german Bonn a fost evacuat vineri seara in urma descoperirii unui colet suspect, a anuntat politia, care a precizat ca la fata locului au fost trimisi genisti si un robot de deminare pentru a investiga pachetul, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Politia britanica a anuntat marti ca a arestat un barbat pentru posesie de arme de foc dupa o operatiune a fortelor de ordine care condus la inchiderea pentru scurt timp a unei sosele importante din estul Londrei, relateaza Reuters. Ofiteri de politie au oprit o masina pe East India Dock Road din…

- Politia britanica a anuntat marti ca a arestat un barbat pentru posesie de arme de foc dupa o operatiune a fortelor de ordine care condus la închiderea pentru scurt timp a unei sosele importante din estul Londrei, relateaza Reuters, preluat de Agerpres.ro.

- Politia new-york-eza intervine dupa anuntul unei explozii de origine necunoscuta in Manhattan, anunta NYPD, pe Twitter, potrivit Reuters. Cateva persoane au fost ranite in explozie. Un suspect, care este ranit usor, a fost arestat. The NYPD is responding to reports of an explosion of unknown origin…

- Departamentul de politie din New York a anuntat luni ca verifica informatiile despre o explozie in centrul metropolei americane, transmite Reuters si dpa. Politia new-yorkeza a anuntat pe Twitter...

- Autoritatile franceze au interzis vanzarea si au cerut retragerea unor formule de lapte praf si produse alimentare pentru copii fabricate de gigantul francez Lactalis, dupa descoperirea bacteriei salmonella, a anuntat duminica Directia Generala pentru Concurenta, Consum si Combaterea Fraudelor (DGCCRF),…

- Autoritatile germane au examinat miercuri un pachet suspect livrat unei farmacii din orasul Ulm (sudul Germaniei), descoperind ca el continea doar un cadou publicitar, transmite dpa. Angajatii de la o farmacie din Ulm au telefonat miercuri la politie dupa ce au primit un pachet care nu avea inscrisa…

- Poliția din Londra a anunțat ca un obiect a carui prezența a stat la originea unei alerte de securitate in districtul financiar din capitala britanica, marți dimineața, nu este suspect, dupa ce autoritațile au decis, ca masura preventiva, sa inchida stația de metrou St. Paul, transmite Reuters. …

- Cel putin cinci persoane au fost ranite dupa ce un individ a lovit cu un vehicul un grup de pietoni, sâmbata dimineata, în orasul Londra, autoritatile britanice suspectând ca incidentul s-a produs dupa o altercatie. Incidentul rutier a avut loc sâmbata în jurul…

- Poliția germana a anunțat ca a dezamorsat un pachet suspect, descoperit la Potsdam, din cauza caruia a fost nevoita sa evacueze târgul de Craciun din centrul orașului. Conform poliției germane, obiectul gasit conținea „material exploziv sau inflamabil”. Un dispozitiv exploziv…

- Serviciul antiterorist din Grecia a efectuat marți percheziții in mai multe apartamente din centrul Atenei și a reținut noua persoane pentru presupuse legaturi cu o grupare de extrema-stanga scoasa in afara legii in Turcia, a anunțat poliția elena, transmite Reuters. ''Pâna în…

- Un adolescent britanic a fost gasit vinovat luni de a fi planificat sa intre cu o masina într-o multime în capitala Tarii Galilor, Cardiff, în timp ce un concert al lui Justin Bieber si un centru comercial se aflau pe o lista de posibile tinte pentru atacurile sale inspirate de…

- O puternica explozie ce a avut loc dumincia dimineata in provincia chineza Zheijang a daramat cladiri, a ucis doua persoane si a ranit multe altele, a informat presa de stat din China, preluata de Reuters. Politia spune ca inca nu se cunoaste cauza deflagratiei.

- O "altercație" între doi indivizi ar putea avea legatura o busculada care a avut loc pe fondul panicii generale în zona stației de metrou Oxford Circus, din centrul Londrei, a anunțat poliția britanica, informeaza site-ul agenției de știri Dpa. Autoritațile britanice nu…

- Fortele de ordine au intervenit in zona Oxford Circus, una dintre cele mai aglomerate statii de metrou londoneze, in urma unor informatii potrivit carora s-au tras focuri de arma. Mii de persoane au fugit, cuprinse de panica, sau s-au adapostit in magazine de pe aglomerata Oxford Street. La aproximativ…

- Poliția londoneza reacționeaza la rapoarte despre impușcaturi auzite in preajma stației de metrou Oxford Circus din Londra. Oamenii au fost rugați sa se adaposteasca in cladirile din preajma. O femeie ar fi fost ranita ușor, in timp ce parasea stația de metrou.

- Panica în centrul Londrei. Poliția metropolitana a cerut oamenilor care erau în stația de metrou Circus Oxford sa o evacueze de urgența. Scotland Yard a spus ca incidentul ar fi de natura terorista și ca nu exista înca rapoarte despre victime. Poliția se teme sa nu…

- Statia de metrou Oxford Circus din Londra, situata in centrul districtului comercial al capitalei britanice, era evacuata in cursul serii de vineri, iar forte de politie inarmate se afla la fata locului, anunta Reuters citand martori.

- Reprezentantii aeroportului din Seattle au anuntat, joi, ca o echipa de genisti a intervenit la nivelul caselor de bilete si a indepartat un obiect raportat ca suspect. Politia a anuntat ca nu exista vreo amenintare in legatura cu obiectul suspect si ca a fost vorba despre o alerta falsa, relateaza…

- Orașul olandez Amsterdam a fost desemnat, luni seara, pentru a gazdui sediul Agenției Europene a Medicamentului (EMA), care va trebui sa fie mutat de la Londra in perspectiva ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmit agențiile internaționale de presa. Potrivit unor surse diplomatice…

- Serviciul consular al Statelor Unite ale Americii in capitala financiara a Elveției, Zurich, a fost evacuat luni dupa ce personalul a descoperit un pachet suspect la intrarea in cladirea reprezentanței diplomatice, a relatat ziarul Blick, care citeaza personal din

- Serviciul consular al Statelor Unite ale Americii in capitala financiara a Elvetiei, Zurich, a fost evacuat luni dupa ce personalul a descoperit un pachet suspect la intrarea in cladirea reprezentantei diplomatice, a relatat ziarul Blick, care citeaza personal din cadrul serviciului, informeaza Reuters,…

- Serviciul consular al Statelor Unite ale Americii in capitala financiara a Elveției, Zurich, a fost evacuat luni dupa ce personalul a descoperit un pachet suspect la intrarea in cladirea reprezentanței diplomatice, a relatat ziarul Blick, care citeaza personal din cadrul serviciului, informeaza Reuters.…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, o va intreba pe sefa guvernului britanic, Theresa May, intr-o intalnire pe care cei doi lideri o vor avea vineri, cum va indeplini conditiile Uniunii Europene inainte de summitul de la mijlocul lunii decembrie pentru lansarea negocierilor comerciale…

- Bilanțul final al persoanelor decedate in incendiul devastator care a afectat blocul Grenfell Tower din Londra este de 71, in timp ce 223 de oameni au supraviețuit, a anunțat joi poliția metropolitana, dupa ce anterior se crezuse ca numarul victimelor a fost de 80, transmit DPA și BBC News. …

- Poliția britanica a demarat operațiunile de cautare a unui barbat neidentificat marți, dupa ce o valiza conținand safire și alte pietre prețioase in valoare totala de 1 milion de lire sterline (1,3 milioane de dolari) a fost furata dintr-un tren aflat in stația Euston din Londra, informeaza Reuters.…

- Autoritatile din Danemarca au dispus suspendarea unor curse aeriene pe Aeroportul international din Copenhaga, din cauza unor amenintari la adresa companiei turce Atlasglobal, informeaza site-ul agentiei Reuters. Noua porti de îmbarcare au fost închise luni pe Aeroportul din Copenhaga…

- Parlamentul scoțian a fost evacuat marți dupa ce un membru al legislativului de la Edinburgh a primit un pachet suspect, relateaza Reuters. ''Poliția din Edinburgh s-a deplasat la parlamentul scoțian în jurul orei locale 11:35, marți, 7 noiembrie, în urma descoperirii…

- Cel putin trei oameni au fost raniti aseara dupa ce un taxi a lovit mai multi pietoni in centrul Londrei. Potrivit presei, soferul automobilului a fugit de la fata locului, insa la scurt timp a fost retinut.Politia londoneza nu a calificat incidentul drept unul terorist.

- O noua alerta in Regatul Unit. Un centru comercial din Dublin a fost evacuat in urma unei acțiuni in forța a autoritaților, la doar cateva ore dupa ce un taximetrist a intrat in mulțime, in Londra.

- Un avion turc de pasageri care efectua o cursa de la Moscova a aterizat de urgenta, marti, pe aeroportul din Odesa, in sudul Ucrainei, informeaza Reuters. Echipajul a luat decizia de a ateriza de urgenta pe cel mai apropiat aeroport, in loc sa continue zborul pana la destinatia din Turcia, dupa ce…

- Poliția a reușit sa identifice primul suspect in cazul dublei crime petrecute joi seara la marginea orasului Targoviste , cand un consilier si angajatul sau au fost gasiti impuscati pe camp. Descoperirea șocanta de pe un camp din apropierea municipiului Targoviște, acolo unde doi barbați au fost gasiți…

- Politia din Toronto a primit un apel telefonic in care au fost anuntati ca un barbat inarmat a luat o persoana de pe strada si s-a inchis cu aceasta intr-un magazin. Autoritatile au inchis strada si au pregatit o trupa de interventie, relateaza National Post

- Politisti din cadrul Serviciului de Combatere a Crimei Organizate (SCCO) Arad, insotiti de procurori, au descins la doua adrese din Rapsig, saptamana trecuta, avand informatii despre o cultura de cannabis. Conform unor surse, anchetatorii au fost sunati de catre ingrijitorul unei ferme de animale, care…

- Hotii ar fi furat banii din Cutia Milei, dar se pare ca ar fi luat si obiecte de cult, informeaza news.ro. Deocamdata, nici Politia si nici Arhiepiscopia Buzaului si Vrancei nu au oferit informatii pe acest subiect. Citeste si Alerta la Timisoara. Politistii cauta un hot pe care l-au scapat…

- UPDATE ORA 13.23 Forțe speciale ale poliției germane au reținut un suspect intr-un atac cu cuțit comis sambata dimineața in orașul Munchen (sud), potrivit ediției online a ziarului german Bild, relateaza Reuters. Ziarul nu a precizat sursa pentru aceasta informație. Poliția…