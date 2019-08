Poliţia a evacuat 140 de locatari ilegali din Atena Zeci de politisti au descins luni in zori in imobilele ocupate de cateva saptamani de rezidenti ilegali, in special refugiati si migranti, intr-o zona din Atena cunoscuta ca adapost pentru militantii de extrema stanga si micii distribuitori de droguri. Operatiunea a fost autorizata de procuratura capitalei.



Printre cei retinuti - 57 de barbati, 51 de femei si 35 de minori - sunt multi iranieni, irakieni, afgani si eritreeni, precum si doi greci si un francez, au precizat fortele de ordine. Strainii au fost preluati de directia de resort din politie.



Noul guvern conservator…

Sursa articol: dcnews.ro

