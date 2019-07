Acest "cimitir clandestin" a fost descoperit la Itaborao, in regiunea metropolitana a Rio, in cadrul unei operatiuni a politiei lansate joi impotriva gruparii cunoscute sub numele "Curicica".



"Am gasit 12 corpuri, unele in curs de descompunere, precum si oase", a anuntat politia intr-un comunicat.



Nu mai putin de 43 de suspecti au fost arestati in cursul acestei operatiuni impotriva militiei, printre care avocati si agenti ai politiei militare, potrivit Agerpres.



"Organizatia criminala 'Curicica', comandata de Orlando Oliveira de Araujo, care se afla in detentie,…