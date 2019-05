Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat vineri, dupa incidentul din Valea Uzului, unde crucile romanilor au fost acoperite cu saci negri de gunoi, ca institutiile statului trebuie sa stabileasca cu exactitate granita dintre Bacau si Harghita.

- ''Facem precizarea ca documentele ridicate astazi, 15 mai, de la clubul Dunarea, provin din perioada fostei conduceri cand Dunarea activa in Liga a 3-a, iar mai apoi a promovat in Liga a 2-a'', se arata in comunicat. Dunarea Calarasi, aflata la primul sau sezon in Liga 1, ocupa locul 13, penultimul…

- Avand in vedere recentele discuții din spațiul public privind Direcția Generala Anticorupție (DGA), in cursul zilei de astazi, ministrul afacerilor interne, Carmen Dan a avut o intalnire, la sediul DGA, cu factori de comanda, dar și cu personalul de execuție prezent in unitate, ocazie cu care a transmis…

- Anaser l-ar fi agresat pe Florin in fața unui salon de evenimente și chiar s-ar fi folosit de un cuțit, scrie cancan.ro. Poliția a intervenit rapid, iar conflictul s-a incheiat. In plus, victima nu a facut plangere impotriva agresorului. Citeste si Ploaie de bani la priveghiul sefului clanului…

- Cadavrul unui barbat, locuitor al municipiului Chișinau, in varsta de 32 de ani, a fost gasit duminica dimineața de catre un trecator intr-un tomberon din sectorul Rișcani al capitalei. Oamenii legii au reținut trei suspecți pe acest caz, cu varsta cuprinsa intre 29 și 48 de ani.

- Jandarmeria a precizat duminica, intr-un comunicat de presa remis Agerpres, referitor la incidentul care a avut loc in Piata Sfatului din Brasov, ca unul dintre cei doi barbati implicati in altercatie a fost condus la autospeciala 'pentru a fi izolat de ceilalti participanti la manifestare si pentru…

- Scandalul de amploare a avut loc in mijlocul drumului, chiar in fața sediului de poliție din Bolintin, spune Romania TV. Rafuiala a avut loc intre doua familii de rromi care s-au certat, se pare, din cauza unei fete. Trei persoane au fost ranite in urma altercației. Acestea au ajuns la spital,…

- Percheziții dupa spectacolul pe patru roți de la Oradea. Oamenii legii au descins, marți, la locuința lui Victoraș Micula, fiul omului de afaceri Viorel Micula. Tânarul și câțiva prieteni s-au filmat în timp ce faceau curse ilegale de mașini.