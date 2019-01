Stiri pe aceeasi tema

- In data de 22.12 in jurul orelor 17.15, politistii Sectiei 2 au fost sesizati cu privire la faptul ca in parcarea unui complex comercial din municipiu are loc un conflict intre mai multe persoane. Patrula de politie care s a deplasat la fata locului, a identificat persoana agresata ca fiind un barbat…

- Agresorul a fost chemat la audieri la ora 9 dimineata, dar a mers abia 3 ore mai tarziu la sectie. Acolo a fost audiat in al doilea dosar deschis pe numele lui pentru incalcarea ordinului de protectie. Dupa ce a fost lovita de barbat, fosta lui iubita a reusit sa obtina un ordin judecatoresc pe care…

- Cadavrele a doi barbati au fost gasite, luni, intr-o locuinta din satul Padureni, judetul Vrancea. Politistii au deschis un dosar penal si, cel mai probabil, decesul celor doi a fost provocat de o intoxucatie cu monoxid de carbon, informeaza News.ro.Politistii din cadrul Politiei orasului…

- O femeie a murit, alte cateva au ajuns la spital, iar blocul in care a izbucnit incendiul este si mai afectat. Cu toate acestea, zeci de persoane locuiesc ilegal, si nu doar din vina lor, primaria avand in vedere sa demoleze imobilul. Politia a deschis dosar penal.

- Un sofer din Bucuresti a trait spaima vietii, dupa ce a fost la un pas sa cada cu masina de pe podul de la Mechel. Pentru ca muncitorii care lucreaza la reabilitarea Centurii Targoviste nu au semnalizat corespunzator lucrarile de la pod, acesta a ratat banda pe care se putea circula.

- Femeia de 72 de ani locuia singura intr-un apartament din Pitești. Cum nu a mai raspuns la telefon, familia ei a intrat la banuieli. Cand a ajuns la locuinta batranei, fiica sa a gasit-o fara suflare si cu capul acoperit de leucoplast. Asistenta care a intervenit spune ca batrana era moarta…