Stiri pe aceeasi tema

- Executorul judecatoresc a instiintat-o pe fetita de 8 ani ca Spitalul de Urgenta Buzau a cheltuit aproape 500 de lei pentru ingrijirea sa. Ilinca avea trei ani cand a fost lovita usor intr-un accident rutier provocat chiar de tatal sau. Copila a fost internata trei zile la Chirurgie Pediatrica. Dupa…

- Un dambovițean in varsta de 65 de ani și-a anunțat intenția de a se sinucide la 112 și chiar a facut-o in timp ce oamenii de la celalalt capat al firului erau inca in legatura cu el, a anunțat targovistenews.ro . Barbatul a sunat la 112 și a anunțat ca se sinucide. Oamenii legii au cautat sa-l țina…

- Co-fondatorul Microsoft, Bill Gates, crede ca toaletele sunt o afacere serioasa si pariaza pe faptul ca reinventarea acestor instalatii sanitare de baza poate salva o jumatate de milion de vieti omenesti si poate permite realizarea unor economii de peste 200 de miliarde de dolari, informeaza Bloomberg.…

- Politia din New York ancheteaza moartea misterioasa a doua surori din Arabia Saudita, ale caror corpuri, legate intre ele cu banda adeziva, au fost gasite pe faleza din New York, saptamana trecuta, scrie The Guardian.

- O echipa de medici din Belarus, tara cu unul dintre cele mai ridicate niveluri de infectii cu tuberculoza multirezistenta, a folosit bedachilina in combinatie cu alte antibiotice pentru a trata, timp de mai multe luni, un grup de pacienti bolnavi de TBC. Rezultatele sunt edificatoare pentru medici:…

- Traim vremuri anxioase – dar cum ne afecteaza acest lucru somnul și ce putem invața din crizele de anxietate și insomnii? Nu este surprinzator faptul ca anxietatea intra in somnul nostru. Traim in vremuri anxioase. Potrivit Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), depresia și tulburarile de anxietate…