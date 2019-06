Stiri pe aceeasi tema

- Politia nord-irlandeza, care ancheteaza uciderea jurnalistei Lyra McKee, a arestat un barbat in varsta de 46 de ani in conformitate cu legislatia antiterorista, a anuntat postul de televiziune britanic Sky News, citat joi de Reuters, potrivit agerpres.ro.Uciderea lui McKee, in aprilie acest…

- Politia spaniola a anuntat vineri arestarea unui sirian suspectat ca a finantat intoarcerea jihadistilor europeni in numele gruparii Stat Islamic (SI), relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Barbatul, suspectat de ''delict privind finantarea activitatilor teroriste'', a fost arestat marti la…

- Polițiștii Serviciului de Investiții Criminale au reținut un barbat banuit de savarșirea infracțiunilor de vatamare corporala și amenințare. Ulterior acesta a fost arestat preventiv. Poliția municipiului Slatina a fost sesizata, in cursul lunii martie, despre faptul ca un barbat, de ...

- Politia neozeelandeza a arestat un barbat, marti, la Christchurch, ca urmare a unor informatii privind o posibila amenintare cu bomba in oras, unde 50 de persoane au fost ucise in atacuri comise asupra a doua moschei in martie de o persoana inarmata, scrie Reuters.

- "Divizia de ancheta antiterorista a politiei a arestat un cetatean sirian pentru interogatoriu in urma atacurilor", a declarat o sursa. Alti doi oficiali au confirmat retinerea sirianului. 'El a fost arestat dupa interogarea unor suspecti locali', a mentionat o a doua sursa. Nicio grupare…

- Doi tineri de 18 si 19 ani au fost arestați in legatura cu uciderea jurnalistei Lyra McKee in timpul protestelor lansate de disidenti republicani in urma unor raiduri ale politiei in cartierul Creggan din Londonderry, joi seara. Cei doi au fost arestați in baza legilor antiteroriste ale Marii Britanii…

- Politia britanica a arestat un barbat ce a blocat sambata calea ferata determinand compania care administreaza trenurile Eurostar intre Londra, Paris si Bruxelles sa suspende toata circulatia lor spre si din Marea Britanie timp de mai multe ore, informeaza Agerpres.