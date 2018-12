Stiri pe aceeasi tema

- Au marcat: Flores '53 / Man '61, Tanase '77 (p). 1-0, min 53 - Dylan Flores a marcat cu un sut de la aproxiamtiv 20 de metri. Mingea a lovit bara, intrand apoi in poarta; 1-1, min 61 - Man a patruns in careu si a egalat cu un sut puternic de la 12 metri; 1-2, min. 77 - Pantiru…

- Poli Iași și CS U Craiova deschid in aceasta seara, de la ora 21:00, returul sezonului regulat. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. live de la 21:00 » Poli Iași - CS U Craiova Click AICI pentru liveTEXT Echipele probabile: Poli Iași: D. Rusu…

- FC Viitorul a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-1 (0-0), echipa FC Botosani, in etapa a XIII-a a Ligii I.Golurile au fost marcate de Vodut, in minutul 67, si Ianis Hagi, in minutul 85, din penalti pentru FC Viitorul, respectiv Trujic, in minutul 90+4 pentru FC Botosani, scrie news.ro.…

- Gaz Metan Medias a deschis scorul prin Yazalde, in minutul 15. Golurile oaspetilor au fost marcate de A. M. Roman. in minutul 73, si Rodriguez, in minutul 89 din penalty. Dupa ce a marcat, A. M. Roman i-a dedicat golul lui Ilie Balaci, aratand banderola neagra si ridicand privirea spre cer!…