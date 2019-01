Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Polițeanu, membru fondator al mișcarii civice Inițiativa Romania, și-a depus demisia din funcția de director executiv al organizației. Demisia din funcție vine ca urmare a inscrierii sale intr-un partid politic. Anunțul vine din partea mișcarii civice Inițiativa Romania.„Echipa mișcarii…

- Augustin Lazar a avut o reactie nervoasa atunci cand a fost intrebat de jurnalisti daca isi va da demisia din functie, subliniind ca a observat o campanie impotriva PICCJ, in conditiile in care violenta impotriva cetateanului trebuie sa genereze ingrijorari. Lazar acuza si o presiune politica. „Ati…

- Procurorul general Augustin Lazar a avut joi dimineața o ieșire nervoasa atunci cand a fost intrebat daca iși va da demisia dupa decizia CCR pe tema protocoalelor cu SRI.„Ați vrea dvs sa faceți o presiune politica asupra procurorului general sa-și dea demisia, in contextul in care Ministerul…

- Lumea politica romaneasca este in doliu, dupa ce, joi dimineața, fostul senator Nicolae Iorga s-a stins din viața. Colegii sai de la filiala PRM Brașov au transmis un mesaj emoționant, in care iși iau la revedere de la omul politic.

- Deputatul PSD, Octavian Petric si-a anuntat duminica demisia din partid. El a declarat ca nu se mai regaseste in PSD, un partid care nu mai reprezinta interesele romanilor si in care daca cineva indrazneste sa aiba o alta opinie este pus la zidul infamiei.

- Sam Gyimah, care in 2016 a facut campanie pentru ca Marea Britanie sa ramana in UE, spune ca acordul negociat de May inseamna ca Marea Britanie sa isi piarda ”vocea si veto-ul”, iar premierul ar trebui sa ia in considerare varianta organizarii unui al doilea referendum.Demisia acestuia…

- Noul partid este inființat oficial, iar in spatele sau se afla chiar Marian Vanghelie, fost primar al Sectorului 5. ”i” de dupa PSD vine de la ”independenți”. Marian Vanghelie da lovitura cu un nou partid pe scena politica, astfel, prin PSDi, un partid de stanga. Lansarea noului partid…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, si-a dat demisia din Guvern, inainte de sedinta Comitetului Executiv National al PSD. „Am facut o analiza foarte serioasa, am vazut ca s-a intamplat in ultimle luni si am considerat ca pot sa merg langia echipa la partid, sa incercim sa pregatim dou ani grei care urmeaza.…