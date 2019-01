Polician din topul milionarilor, pe lista rușinii Firmele controlate de el sunt in faliment, nu mai au activitate sau merg in pierderi, adunand datorii de 8,6 milioane de euro, iar daca adaugam si sumele pe care fostul baron portocaliu trebuie sa le achite statului ca prejudicii recuperate prin confiscare de catre instante in dosarele sale, de circa 8,8 milioane de euro, ajungem la un total incredibil, de aproape 18 milioane de euro. Vezi mai mult pe DCBUSINESS.RO. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii și oamenii pasionați de explorari subacvatice vor putea vizita, din 2019, epava transatlanticului Titanic, contra sumei de 100.000 de dolari de persoana, potrivit cbs.com.Reprezentanții companiei OceanGate au reușit sa ajunga, cu ajutorul unui submarin, numit Titan, la adancimea…

- "Vom face un amendament ca un an de zile sa nu se plateasca aceste subventii. Ioana Petrescu (n.r. - fostul ministru de Finante) mi-a spus ca toti beneficiarii de pensie minima de 540 de lei pot primi pensie dubla. Sunt 300.000 de beneficiari carora le putem dubla pensiile doar daca un an de…

- UNTRR solicita Guvernului, Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Transporturilor respectarea prevederilor legale privind restituirea unei parți din supraacciza la motorina, in caz contrar transportatorii rutieri romani vor declanșa proteste cum sunt cele din Bulgaria și Franța, transmite…

- A doua serie ''Fantastic Beasts' a generat venituri de 62,2 milioane de dolari in primele trei zile de rulare in Statele Unite si Canada. Un alt rol de animal ocupa locul doi pe podium: 'Grinch', o creatura verde si zgomotoasa, care uraste mereu Craciunul. Cu venituri de 38,2 milioane de dolari (126,5…

- Salariul ramane, si in 2018, principalul criteriu in functie de care romanii isi aleg cariera, angajatorul si chiar orasul in care vor sa locuiasca si sa lucreze, arata o analiza eJobs. Media salarială, la nivel naţional, creşte proporţional cu numărul de angajatori existenţi…

- Simona Halep (27 de ani, 1 WTA) conduce in clasamentul banilor caștigați in 2018. Șase jucatoare au depașit bariera de 5 milioane de dolari. Sumele puse la bataie in tenis sunt mai mari ca niciodata. Dovada este și numarul de jucatoare care trec de 5 milioane de dolari caștigați. Precedentul record…

- BRD, parte din grupul financiar francez Societe Generale, a anunțat marți ca a acordat peste 4000 de credite Prima Casa in valoare de aproximativ 800 de milioane de lei, de la inceputul anului și pana la finalul lunii septembrie, soldul imprumuturilor acordate de la inceputul programului urcand astfel…