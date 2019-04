Stiri pe aceeasi tema

- Este ultimul prilej pentru ca toti romanii pasionati de IT sa se inscrie la faza nationala a Campionatului European de Securitate Cibernetica de anul acesta din toamna. Competitia va avea loc pentru prima oara in Romania, la Palatul Parlamentului. Scopul este de la le testa tinerilor europeni aptitudinile…

- Primaria Sectorului 3 anunța ca, incepand de vineri, 29 martie 2019, se vor inchide trei benzi de circulație pe tronsonul cuprins intre Piața Hurmuzachi (fosta Piața Muncii) și Strada Dristorului. Inchiderea circulației auto pe cele trei benzi ale bdului Decebal se face in vederea executarii lucrarilor…

- Doua echipe de studenti de la Facultatea de Automatica, Calculatoare si Electronica au castigat faza nationala a concursului „Huawei ICT Competition“, la ambele sectiuni. Studentii craioveni vor reprezenta Romania si la faza internationala a competitiei, care se va derula in ...

- Voluntarii din cadrul Ligii AC – Liga Studenților din Facultatea de Automatica și Calculatoare, in colaborare cu Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea de Automatica și Calculatoare și companiile din sfera IT&C, vor organiza, pe 23 si 24 martie, cea de a cincea ediție a concursului internațional…

- Liga Studentilor de la Facultatea de Automatica si Calculatoare continua si in acest an colaborarea cu mediul de afaceri si va oferi studentilor posibilitatea sa aplice practic notiunile teoretice invatate. In cadrul proiectului, Ligia AC Labs, marile companii de IT&C din Timișoara vor…

- Proiectul Liga AC Labs a ajuns la cea de-a X-a ediție, in organizarea Ligii AC (Liga Studenților din Facultatea de Automatica și Calculatoare). Proiectul este realizat cu sprijinul Facultații de Automatica și Calculatoare și al Universitații Politehnica din Timișoara. In cadrul sau, marile companii…

- Primaria sectorului 4 transmite ca ii va despagubi pe toți cei care au mașinile avariate din cauza copacilor prabușiți zilele aceastea. Cei care solicita despagubiri, chiar și cei fara CASCO, sunt așteptați, de luni, la sediul primariei, anunța primarul Daniel Baluța. „Ploaia inghețata care s-a abatut…

- In aceste zile, Directia Generala de Politie Locala Sector 6 desfașoara o ampla actiune de informare a asociatiilor de proprietari si a agentilor economici in vederea prevenirii producerii de accidente prin necuratarea stratului de gheata si prin desprinderea turturilor de pe acoperisurile imobilelor.…