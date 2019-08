Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo joaca vineri impotriva celor de la Poli Iași. Daniel Popa (24 de ani) a marcat trei goluri in victoria de etapa trecuta cu Clinceni, scor 4-2, și le promite fanilor ca va contribui la calificarea in play-off. Poli Iași - Dinamo e vineri, de la 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom…

- Voluntari: Mitrev – Ricardinho, Balaur, Armas, Vlad – Capatina, Gorobsov, I. Gheorghe – C. Costin ("77 - Deac), Papazoglou, Popadiuc ("72 - D. Benzar). Antrenor: Cristiano Bergodi. Poli: Rusu – Gallego, Frasinescu, Diallo, Radu – Horsia, Passaglia ("77 - Carlone), Breeveld, Loshaj ("52 - Teixeira),…

- Poli Iași și Academica Clinceni deschid etapa cu numarul 3 din Liga 1. Partida e vineri, de la ora 16:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. live de la 18:00 » Poli Iași - Academica Clinceni Vezi AICI live + statistici Poli Iași: Rusu - Gallego, Frasinescu,…

- Poli Iași și Astra se intalnesc astazi in etapa a doua din Liga 1, de la ora 18:00. Partida poate fi urmarita liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Sport. liveTEXT de la 18:00 » Iași - Astra Vezi aici live+statistici echipele probabile Poli Iași: 12. D. Rusu l 2.…

- CFR: Arlauskis – Peteleu ("46-Susic), Burca, Muresan, Camora – Itu (6- L. Aurelio), Sylla (64-Omrani), Djokovic – Deac, Rondon, Costache.Antrenor: Dan Petrescu. Poli: Rusu – Gallego, Frasinescu, Diallo, Pantiru –Chelaru, Loshaj("80aPassaglia) – Danale ("58 - Carlone), Teixeira ("61- A. Cristea), Horsia…

- Golurile au fost marcate de Deac '23 pentru gazde si Loshaj '62 pentru oaspeti. CFR Cluj: Arlauskis – Peteleu (Susic '46), Burca, Muresan, Camora – Itu (Aurelio '61), Djokovic, Sylla (Omrani '64) – Deac, Rondon, Costache. Antrenor: Dan Petrescu Poli Iasi: Rusu - Gallego, Frasinescu,…

- Viitorul joaca luni ultimul meci pe teren propriu din acest sezon, intalnind chiar viitoarea adversara din finala Cupei Romaniei, Astra Giurgiu. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look Sport, TV Telekom Sport 3 și TV Digi Sport. Daca oaspeții nu mai au niciun obiectiv in campionat, baieții…

- Poli Iași și Dunarea Calarași se infrunta in etapa cu numarul 9 din play-off. Partida e sambata, de la 18:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 3, TV Digi Sport și Look Sport. live de la 18:00 » Poli Iași - Dunarea Calarași Vezi AICI statistici Echipele probabile Poli Iași: 12. Rusu…