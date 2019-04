Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Dinamo a invins, vineri, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa CSM Politehnica Iasi, intr-un meci din etapa a cincea a play-out-ului Ligii I, potrivit news.ro.Golul a fost marcat de Dan Nistor, in minutul 52, din penalti. In minutul 63, de la gazde a fost eliminat Sanoh, iar…

- Hermannstadt: Cabuz – Matel, Stoica, C. Parvulescu, Tatar – Petrescu ("59 -Serediuc), Dalbea, Offenbacher ("65 - Dumitriu), Jazvic – Blanaru, Tsoumou ("74 - Pamfile). Antrenor: Vasile Miriuta. Poli: Rusu – Rus, Gardos, Frasinescu, Sin – Mihalache – Platini ("76 - Garros), Cioinac, Teixeira, Sanoh ("84…

- Politehnica Iasi s-a impus in fata celor de la Hermannstadt prin golul marcat de Joao Teixeira, in minutul 56, din penalty. Hermannstadt: Cabuz - Matel, Pirvulescu, Dalbea, Stoica, Tatar – Petrescu (Serediuc '59), Offenbacher (Dumitriu '65), Jazvic – Tsoumou (Pamfile '74), Blanaru. Antrenor:…

- Poli Iași și Gaz Metan i joaca azi, de la 17:30, in etapa a 3-a din play-out-ul Ligii 1. Meciul este liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, LookSport și TV Digi Sport. liveTEXT de la 17:30 » Poli Iași - Gaz Metan Click AICI pentru liveTEXT Echipe proabile: Poli Iași: Mino - L. Rus, Gardoș,…

- Dunarea: Calancea – Enache, Luchin, Dobrosavlevici, Filip – Simion – Iancu ("78 - V. Munteanu), Honciu ("54 - Henderson), Souda ("64 - Keyta), Ammari – Mediop. Antrenor: Dan Alexa. Poli: Mino – Rus, Gardos, Frasinescu, Sin – Mihalache – Sanoh, Cioinac ("82 - Badic), Teixeira ("55 - Nascimento),…

- CFR Cluj, fara victorie in 2019, se deplaseaza in Moldova, unde o intalnește pe Poli Iași, formație care are doua victorii la rand și viseaza la play-off. Partida dintre cele doua incepe la ora 20:00, in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look Sport și liveTEXT pe GSP.RO. LIVE POLI IAȘI -…

- Concordia Chiajna și FCSB se infrunta in ultimul meci al etapei cu numarul 24 din Liga 1. Partida e programata la ora 20:00, liveTEXT cu video și foto pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. ...