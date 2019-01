Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de fotbal din Liga a 2 a SSC Farul Constanta sustine maine al doilea meci de pregatire al perioadei de iarna, intalnind CS Faurei Liga a 3 a , echipa fostului jucator de la Steaua, FC Viitorul, Poli AEK Timisoara, ASA Tg. Mures sau St. Etienne Banel Nicolita.Partida se joaca in judetul Constanta,…

- ACS Energeticianul s-a impus cu 4-1 in primul amical din 2019, jucat in compania echipei de Liga a 4-a CSM Jiul Petrosani. Echipa de Liga a 2-a a inceput meciul cu Axinte - David, Misaras, Keszed, Dragu - Maxin, Remi Sandu, Vl. Tud...

- Dinamo va juca azi un amical in cantonamentul din Turcia, cu FK Liepaja. Partida este liveTEXT pe GSP.RO de la ora 17:00. Dinamo va disputa astazi cel de-al treilea meci de pregatire in cantonamentul din Antalya, impotriva celor de la FK Liepaja, locul 4 din prima liga letona. Le-a pierdut pe primele…

- Programul de pregatire al Politehnicii Iasi a fost dat complet peste cap. Echipa lui Flavius Stoican ar fi trebuit sa inceapa cantonamentul din Antalya inca de vineri seara, dar, din cauza vremii nefavorabile, au ratat zborul din Iasi spre Capitala si

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de COD GALBEN valabila in data de 14 ianuarie intre orele 02.00 – 14.00. In acest interval, meteorologii anunța ca in zona Munților Apuseni va ninge și se vor cumula cantitați de peste 20-25 l/mp, iar stratul de zapada va fi consistent. Vantul…

- Astazi s au incheiat, in Sala Sporturilor din Constanta, confruntarile din faza grupelor la turneul final al Campionatului National Under 10, competitie cunoscuta sub denumirea de Memorialul Gheorghe Ola jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 2009 .Dupa 3 3 cu Junior Brasov si 8 0 cu CSM Rm. Sarat, Academia…

- "Este o partida importanta cu un adversar bun, care sezonul trecut ne-a pus mari probleme. Am avut intotdeauna meciuri dificile cu ei, mai ales cele din deplasare. Trebuie sa fim pregatiti si concentrati la maximum pentru a castiga cele trei puncte. Va fi un meci de lupta. Am pierdut titlul la Iasi,…

- Ieri dupa-amiaza, s-a disputat, la Zagreb, manșa a doua a turului I al Europa Youth League, intre Dinamo Zagreb și FC Viitorul. Partida s-a incheiat cu victoria gazdelor, scor 2-0 (1-0). Croatii au deschis scorul in min. 27, cand Marius Leca a deviat nefericit in propria poarta o minge centrata de pe…