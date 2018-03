Stiri pe aceeasi tema

- Cum deosebim mierea naturala de cea contrafacuta? Pe langa gust, exista cateva tehnici simple prin care ne dam seama daca mierea pe care am cumparat-o este de calitate. Daniel Chiș este un apicultor din Bihor care, de 7 ani, a decis sa se ocupe exclusiv de aceasta pasiune a sa. A citit mult pe aceasta…

- Autoritațile publice si producatorii apicoli vor sa incurajeze consumul de miere prin Programul „Mierea in Scoli”, prin care 1,4 milioane de copii vor primi cate un borcan de 350 de grame lunar. Declrația a fost facuta de Daniel Botanoiu, secretar de stat in Ministerul Agriculturii, iar proiectul cu…

- Peste 100 de apicultori si firme specializate participa in acest weekend la Targul Național al Mierii, organizat de Complexul Complex Apicol Veceslav Harnaj, pe Bulevardul Ficusului 42 din Capitala. Producatorii au adus diferite sortimente de miere, unele rare, specifice diferitelor zone ale țarii.…

- Romanii consuma in fiecare zi 70 de grame de zahar si doar trei grame de miere, iar aceasta balanta nu ne onoreaza sub nicio forma, a declarat, vineri, secretarul de stat in Ministerul Agriculturii, Daniel Botanoiu, la Targul National al Mierii. "Am inteles ca anul apicol 2017 nu a fost…

- Moșul Neculai Ungureanu, veteran al rascoalei de la 1907, povestind țancilor ceea ce ii dictase partidul oamenilor muncii de la orașe și sate (1967) Iata și dovada „mareței” și „mecanizatei” noastre agriculturi de atunci: „Pe raion, in ziua de 8 martie a.c., mai erau de reparat aproape 100 de care și…

- Primavara e anotimpul renasterii, asa ca vedetele noastre vor sa se reinventeze din punct de vedere fizic. Anamaria Prodan (45 de ani), Anna Lesko (39 de ani), Daniela Gyorfi (49 de ani), Bianca Dragusanu (35 de ani), Andreea Raicu (40 de ani), dar si doi solisti au intrat in reparatii capitale. Click!…

- Aproximativ 120 de apicultori din toata tara vor participa la editia de primavara a Targului National al Mierii, care va debuta vineri, 16 martie 2018, si se va incheia duminica, 18 martie. Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania organizeaza anual, pe platforma apicola Baneasa din Bucuresti, doua…

- Normele de venit pentru apicultori sunt extrem de diferite de la un judet la altul. Acestea sunt stabilite la nivel de judet și, in functie de normele de venit, sunt calculate taxele pe care le au de platit apicultorii. Platesc taxe crescatori...

- Apicultorii romani se plang ca intampina probleme cu vanzarea mierii din cauza importurilor provenite din afara spatiului comunitar la preturi reduse, in timp ce vremea ploioasa prognozata pentru aceasta primavara ar putea afecta productia de miere din acest an, mai ales la rapita si salcam.…

- Incepand de joi (15.03), bicicletele pe care care STPT le are in grija vor fi readuse in stațiile mijloacelor de transport in comun, astfel ca doritorii... The post A venit primavara și la biciclete appeared first on Renasterea banateana .

- Gigel Crudu Cei 6.500 de crescatori de albine din județul Vaslui vor plati un impozit pe norma de venit mai mic decat anul trecut. Apicultorii din județ vor avea anul acesta de platit un impozit pe norma de venit in agricultura mai mic comparativ cu 2017. Daca anul trecut norma de venit pe familia de…

- Fostul primar Marian Vanghelie s-a prezentat luni la sediul DNA, pentru a fi audiat de procurori intr-un dosar de corupție. Acesta le-a spus jurnaliștilor la ieșire ca a venit in calitate de „talentat”.„(...) Politicieni nu mai exista. Avem premieri și miniștri din Teleorman. Este totul minunat.…

- Peste 1.000 de oameni, tineri și mai in varsta, mulți cu copii in brațe, au trait la maximum o seara speciala. Capodopere vocale și instrumentale, clasice, pop și pop-opera, coloane sonore din filme celebre și duete de excepție, au constituit ingredientele unui spectacol de o deosebita ținuta artistica,…

- Ambrozia creste pe marginea drumurilor, pe ogoare, prin culturi de trifoi, ruini si locuri lasate in paragina (de aici denumirea populara: iarba de paragina, iarba parloagelor, floarea pustei). Polenul acestei plante, purtat de vant, provoaca polinoze (rinita alergica, conjunctivita alergica, astm,…

- Gafe pe ganda rulanta in Guvern. A venit randul unui alt ministru sa 'faulteze' limba romana. Din pacate, este vorba chiar despre ministrul Educatiei, Valentin Popa. Prezent la dezbaterea motiunii simple depuse de PNL impotriva sa, Valentin Popa s-a facut remarcat cu o noua greșeala gramaticala,…

- Apicultorii ar trebui sa beneficieze de un sprijin financiar mai consistent, iar fenomenul mierii contrafacute ar trebui combatut mult mai eficient, sustine eurodeputatul Daciana Sarbu, intr-un comunicat de presa. „Numai produsele care contin 100% miere trebuie sa poata fi etichetate sub acest nume,…

- Mihai Bendeac a fost cerut in casatorie, la iUmor. O concurenta a calatorit cale lunga, impinsa de gandul ca astfel il va putea cunoaște pe juratul de care s-a indragostit. Tanara sosita de la Viena a marturisit ca este indragostita pana peste cap de juratul Mihai Bendeac, ba chiar se declara geloasa…

- O situație paradoxala, ca multe altele de la noi, este cea legata de mierea de albine produsa in Salaj, dar și de produsele apicole, atat de prețioase, care provin de la albinele crescute in județ. Apicultorii sunt la limita disperarii pentru ca, spun ei, deși avem o producție de miere foarte buna,…

- Apicultorii ar trebui sa beneficieze de un sprijin financiar mai consistent, iar fenomenul mierii contrafacute ar trebui combatut mult mai eficient, a declarat intr-un comunicat de presa eurodeputata Daciana Sarbu. "Numai produsele care contin 100% miere trebuie sa poata fi etichetate sub acest nume,…

- Apicultorii ar trebui sa beneficieze de un sprijin financiar mai consistent, iar fenomenul mierii contrafacute ar trebui combatut mult mai eficient, sustine eurodeputata Daciana Sarbu, intr-un comunicat...

- Numai produsele care contin 100% miere trebuie sa poata fi etichetate sub acest nume, iar Comisia Europeana poate garanta acest lucru prin revizuirea legislatiei, a subliniat eurodeputata Daciana Sarbu in plenul Parlamentului European, solicitand sprijin financiar mai consistent pentru apicultori si…

- FRIG PATRUNZATOR …Odata cu venirea primaverii, in județul Vaslui se inregistreaza minimele de temperatura din acest an. Polul frigului a fost, cum ne așteptam, la Negrești, unde la orele 5.00 termomentrele inregistrau o minima de -16 grade Celsius, temperatura resimțita fiind de -25 grade Celsius. La…

- Mierea de albine va fi acordata ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din invațamantul primar de stat, privat și confesional. Potrivit proiectului de lege, copiii din invațamantul primar si gradinite vor primi lunar un borcan de miere poliflora romaneasca, de 350 de grame, incepand cu 1…

- Raiul pasionatilor de bijuterii rare s-a deschis la Bucuresti. Timp de zece zile, iubitorii pietrelor pretioase si semipretioase, dar si cei fascinati de cristale ca produse terapeutice sau obiecte de decor sunt asteptati la Targul de Martisor din cadrul Muzeului National de Geologie. "Vizitatorii…

- Asociația Crescatorilor de Albine din Romania anunța ca in data de 16 martie 2018, pe platforma apicola din cartierul Baneasa, din București, se va deschide cea de-a 18-a ediție a Targului Național al Mierii. Manifestarea expoziționala se va derula in perioada 16 – 18 martie. In cadrul expoziției-targ…

- Stefan Hrusca revine in tara in aceasta primavara pentru un concert deosebit. Cele mai indragite melodii folk din repertoriul cantautorului maramuresean se vor auzi live in spectacolul eveniment ce va avea loc pe 8 martie la Casa de Cultura a Sindicatelor din Galati. Daca va e dor de "Fostele iubiri"…

- "Stiti filmele acelea de actiune in care un personaj fuge de autoritati si, pentru a scapa, distruge orice, arunca oameni nevinovati in fata masinilor... orice doar pentru a scapa? Pretul pe care il pune personajul respectiv pe viata celorlalti arata, cat se poate de clar, daca avem de-a face cu…

- Neversea, fratele mai mic Untold, continua si in 2018. Cat costa biletele Cea de-a doua ediție a celui mai mare festival pe plaja din Romania, Neversea va avea loc in perioada 5-8 iulie 2018, in Constanța. Evenimentul se va desfașura pe una din plajele din municipiul Constanța, organizatorii…

- Dinamo – FCSB, pe Arena Naționala. Prețul biletelor. Derby de Romania, Dinamo – FCSB, va avea loc duminica, 18 februarie, pe Arena Naționala din București. Partida, care era prevazuta, inițial, a avea loc pe stadionul ”Dinamo” se va disputa in etapa a 25-a din sezonul regulat și va incepe de la ora…

- Asociatia Crescatorilor si Exportatorilor de Bovine, Ovine si Porcine din Romania (ACEBOP) cere retailerilor sa isi revizuiasca preturile de la raft, dar si cele oferite producatorilor de carne. In ultima luna, preturile oferite de marile lanturi de magazine fermierilor au ajuns…

- Deși era prevazuta pentru luna martie, scumpirea alimentelor de baza s-a produs inca de acum. Cele mai semnificative creșteri le-au suferit untul si ouale, cu aproximativ doi, respectiv un leu si jumatate. Iar explozia preturilor este abia la inceput, avertizeaza analistii. Urmeaza scumpiri…

- 2017 a reprezentat un boom al cresterilor preturilor de pe piata imobiliara, iar Cluj-Napoca a fost orasul in care s-a resimtit cel mai bine aceasta explozie. Astfel ca, in 2017, pretul de vanzare al apartamentelor a crescut in 8 cartiere din oras in medie cu 14,24% fata de anul precedent, arata un…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, spune ca nu se simte responsabil pentru ce s-a intamplat in timpul furtunii puternice in urma careia un tanar a murit și ca nu a facut nicio verificare, nicio ancheta in primarie și, mai mult, el are conștiința curata. Robu a fost chemat in calitate de martor la audieri…

- Foarte eficienta in sustinerea sistemului imunitar, mierea de Manuka este eficienta in tratarea unei mari varietatii de probleme de sanatate. Mierea este adunata si preparata de albine din floarea arborelui de Manuka, arbore ce creste numai in Noua Zeelanda.

- Wilhelm Tartler, unul dintre cei mai cunoscuți producatori de miere ecologica din Romania, reușește sa iși creasca afacerea prin lansarea unor produse apicole neconvenționale, iar acest lucru l-a facut cunoscut in randul consumatorilor tradiționali de miere. El este deținatorul unor rețete ieșite din…

- Hong Kong isi mentine pentru al optulea an consecutiv titlul de cea mai costisitoare piata de locuinte din lume, arata studiul publicat luni de compania de consultanta pentru planificare urbana Demographia International Housing Affordability, transmite Bloomberg. Studiul acopera pietele imobiliare…

- Daca te-ai decis ca este timpul sa instalezi un sistem de incalzire care sa iți asigure confortul mult dorit in intreaga locuința, iar multiplele variante existente pe piața nu fac decat sa iți ingreuneze decizia, consultarea unui specialist este necesara și garantat iți ușureaza alegerea. Prețul platit…

- Femeia are o situatie materiala precara si vindea mai multe legaturi de marar, leustean, sfecla si telina intr-o piata din Pitesti, cand s-a trezit pe cap cu un agent de la Politia Transporturi Feroviare din comuna Bradu. Acesta a amendat-o cu 100 de lei pentru ca nu avea certificat de producator…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca actualizeaza tarifele la rovinieta, astfel ca in timp ce tarifele pentru anumite categorii de vehicule, intre care si autoturisme, raman nemodificate, in unele cazuri pretul rovinietei creste de pana la trei ori. Pentru…

- Dupa capsuni si galbenele, la Galati au rasarit si ghioceii. Desi prognoza meteo pentru aceasta perioada este una negativa, galatenii pot simti ca a venit primavara, cel putin din punct de vedere simbolic. Vestitorii primaverii, ghioceii, au aparut pe tarabele stradale si se vand printre fulgii de zapada.…

- Patrupedul Poliției de Frontiera Amy a dat in vileag doi moldoveni care intenționau sa introduca in țara, camuflate asupra lor, plicuri cu substanța, dupa miros și culoare asemanatoare marijuanei. Barbatii au fost demascati in punctul de trecere Otaci-Moghiliov-Podolskii.

- Ouale, untul si fructele proaspete sunt marfurile alimentare care s-au scumpit cel mai mult în decembrie 2017 fata de luna anterioara din acelasi an, în timp ce, în categoria de marfuri nealimentare, cele mai importante cresteri de preturi au fost consemnate în cazul combustibililor,…

- Primavara aduce un nou val de scumpiri, anunta patronatele din industria alimentara. Vor creste preturile oualor si al produselor din lapte, însa de scumpiri nu vor scapa nici legumele sau carnea. Ministrul Agriculturii, Petre Daea, îi atentioneaza pe producatori sa nu…

- Pretul platit de populatie pentru gazele naturale va creste cu aproximativ 5,6% in medie, incepand de astazi, potrivit unui comunicat al Federatiei Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE). ”Ca urmare a cresterii costului de achizitie a gazelor naturale pe care furnizorii il platesc producatorilor…

- Perioada profitabila pentru hotelierii de pe Valea Prahovei, inceputa inainte de Craciun continua și zilele acestea. Peste 1.500 de turiști care sarbatoresc Craciunul pe rit vechi au venit la munte in Romania sa-și petreaca vacanța de iarna. Pentru ei, prețurile sunt ceva mai mici decat in urma cu…

- Spark Therapeutics, o companie farmaceutica din SUA, pretinde ca a gasit soluția pentru vindecarea completa a unei rare forme de orbire. Costul procedurii medicale se ridica la 850.000 de dolari pentru ambii ochi, devenind astfel unul dintre cele mai scumpe tratamente vandute vreodata.

- Cine nu-și dorește ca dimineața sa se urce într-un automobil încalzit și sa nu mai aștepte mult timp ca temperatura din mașina sa ajunga la un nivel acceptabil? Sunt doua sfaturi prețioase pentru ca mașina sa se încalzeasca mult mai rapid în anotimpul rece. În…

- Un grup de colindatori, venit tocmai de la Vulcanii Noroioși, au adus in platou colinde romanești. Copilașii, imbracați in costume populare, au diferite varste, insa oare cați ani are cea mai mare fetița din grup?

- Venit la Steaua pentru o suma record in fotbalul intern, peste doua milioane de Euro, Denis Alibec a intrat rapid in planurile de viitor ale patronului Gigi Becali. Deși jucatorul nu demonstrase absolut nimic la FCSB, patronul se batea in piept ca are oferte de zeci e milioane pentru jucator.