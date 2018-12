Stiri pe aceeasi tema

- Un accident teribil a avut loc, vineri, la Lumina, județul Constanța. Un camion și un autoturism s-au ciocnit, iar unul dintre șoferi a murit, intre fiare. Accidentul a avut loc la intersecția cu DN22, Constanța-Tulcea. Camionul s-a ciocnit cu mașina in jurul ore 13:50. Un barbat a decedat in urma ranilor…

- Un sofer roman de TIR a fost spulberat de tren, in Franța. Barbatul, originar din Botosani, a fost grav ranit in accident. Accidentul a avut loc joi, 25 octombrie, la o trecere la nivel cu calea ferata de pe ruta Nancy-Strasbourg. Camionul in care se afla romanul fost spulberat de tren, dupa ce barbatul…

- A pornit intr-o cursa cu atv-ul cu un prieten, dar o clipa de neatenție i-a fost fatala. Tragedia s-a petrecut in localitatea Gorgota. Un tanar de 24 de ani din Dambovița a pierit subit dupa ce s-a rasturnat cu atv-ul de pe un pod. Accidentul s-a petrecut pe un drum forestier unde accesul este interzis.…

- Echipajele ISU intervin, miercuri seara, pe Splaiul Independenței din Capitala, dupa ce o mașina a cazut in raul Dambovița. La fața locului au fost gasite doua persoane conștiente, ele reușind sa iasa singure la mal. O femeie a fost transportata la spital cu hipotermie. O mașina a cazut, miercuri seara,…

- Un barbat a cazut cu masina in raul Dambovita, in noaptea de marti spre miercuri, dupa ce a pierdut controlul volanului si a rupt gardul de protectie, pe podul de la Timpuri Noi, anunța Brigada Rutiera a Capitalei. Accidentul s-a produs in jurul orei 01.05, cand un barbat de 29 de ani care circula cu…

- Un accident spectaculos a avut loc noaptea trecuta, in Capitala, informeza Observator TV.Un barbat a plonjat cu masina in raul Dambovita dupa ce a pierdut controlul bolidului intr o curba.Soferul si pasagerul au scapat nevatamati si au cerut ajutorul pompierilor pentru a scoate masina din apa. Soferul…

- Un accident cumplit a avut loc astazi in Dambovița! Șoferul unui TIR nu a adaptat viteza, a pierdut controlul volanului și s-a izbit puternic de o casa. In urma impactului violent șoferul a fost grav ranit. Accidentul s-a produs pe DN71 in localitatea dambovițeana Moțaieni. Mai multe autospeciale SMURD…

- Familia lui Viorel, copilul de opt ani, ranit in accidentul de la Bolovani, județul Dambovița, de pe 27 august, a primit o veste cutremuratoare. Medicii de la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitala au anunțat ca baiatul a murit. Viorel era atunci in mașina cu fratele și cu surorile sale. Fratele…