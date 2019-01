Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc joi seara pe drumul județean din comuna Pianu spre Sebeș, dupa ce șoferul unui BMW nu a mai putut opri in condiții de polei, ajungand cu mașina in șanț. Din primele date, accidentul nu s-a soldat cu victime. Șoferul autoturismului a semnalat situația la SC Drumuri și poduri…

- Trei accidente s-au produs in județul Constanța in noaptea dintre ani, soldate cu trei persoane ranite. Intr-unul, doua autoturisme au fost proiectate in alte trei mașini parcate, scrie Mediafax.Potrivit Poliției Constanța, o femeie de 28 de ani conducea in orașul Constanța și nu a dat prioritate…

- Accident grav noaptea trecuta pe Bulevardul Iuliu Maniu din Capitala. Doua masini s-au ciocnit, iar in urma impactului, unul dintre soferi a fost ranit si a ajuns la spital. Cateva minute mai tarziu si la doar cateva sute de metri distanta, alte doua masini erau implicate intr-un accident. Amandoi…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Judetene Prahova, Marian Popescu, Consiliul Judetean Prahova a primit doua sanctiuni sub forma de avertisment dupa ce pe Drumul judetean 100B, in localitatea Baraitaru, si pe drumul judetean 100E, in localitatea Scorteni, au avut loc doua accidente rutiere…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Judetene Prahova, Marian Popescu, Consiliul Judetean Prahova a primit doua sanctiuni sub forma de avertisment dupa ce pe Drumul judetean 100B, in localitatea Baraitaru, si pe drumul judetean 100E, in localitatea Scorteni, au avut loc doua accidente rutiere…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane a anuntat care este situatia traticului in tara, la aceasta ora. Sunt inchise circulatiei rutiere 7 drumuri nationale, iar porturile Midia si Mangalia sunt inchise momentan, din cauza vantului puternic.In judetul Buzau, pe DN2E85 Buzau- Urziceni, pe raza…

- Pe Calea Lugojului, chiar la ieșirea din Ghiroda, se afla și cea mai tranzitata trecere de pietoni din zona, care deși este prevazuta cu semafoare, a provocat in ultimii ani mai multe decese și accidente grave. Ultimul dintre aceste accidente a avut loc cu doar cateva zile in urma, cand un…

- Un microbuz cu 12 muncitori români s-a rasturnat pe un drum din Germania. Mașina a plonjat într-un șanț cu apa adânc de 2 metri, spune presa locala. O ampla operațiune de salvare a victimelor a fost declanșata în zona. Accidentul s-a produs între localitațile…