- Pompierii din Bucuresti si Ilfov au intervenit, pâna duminica la ora 6.00, la 1.810 situatii de urgenta provocate de ploaia înghetata. S-au îndepartat de pe carosabil, de pe trotuare sau de pe autoturisme copaci, stâlpi de electricitate si cabluri., fiind avariate 220 de…

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov au intervenit, in ultimele zece ore, la 115 solicitari in urma fenomenelor meteorologice. Cele mai multe dintre acestea au fost pentru indepartarea unor copaci cazuti, fiind avariate 49 de masini.

- Angajatii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti - Ilfov au intervenit, in ultimele 10 ore, pentru indepartarea a 90 copaci cazuti pe carosabil si pe 49 masini. Un tramvai a fost prins intre doi copaci cazuti, pe strada Dimitrie Pompeiu din Capitala.

- O fetita in varsta de 7 ani si strabunica acesteia in varsta de 82 de ani au murit, marti dimineata, in urma unui incendiu izbucnit in casa in care locuiau, in Sectorul 1 al Capitalei, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov.

- Echipajele ISU Bucuresti-Ilfov au intervenit, de duminica noapte si pana luni la ora 7:00, in 28 de situatii cu probleme generate de ninsoare. „In perioada 18.11.2018, ora 22.00 - 19.11.2018, ora 07.00, pe durata atentionarii Cod Galben de precipitatii moderate cantitativ - ninsori, apoi lapovita si…

- Echipajele ISU Bucuresti-Ilfov au intervenit, de duminica noapte si pana luni la ora 7:00, in 28 de situatii cu probleme generate de ninsoare, cele mai multe au vizat copaci cazuti pe strada sau pe masini. 19 masini au fost avariate.

- Pompierii continua sa actioneze pentru stingerea incendiului izbucnit marti dimineata la depozitul de masini dezmembrate de la marginea Craiovei, in cartierul Bariera Valcii, acestia reusind in cursul noptii sa reduca din suprafata flacarilor, a informat, miercuri dimineata, Inspectoratul pentru…