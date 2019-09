Stiri pe aceeasi tema

- Romanii inregistreaza cele mai mari decalaje din Uniunea Europeana intre veniturile mari si cele mici, in conditiile in care veniturile celor mai bogati 10% dintre romani sunt de aproape 6 ori mai mari decat ale celor mai saraci 10% dintre ei, potrivit unui infografic Monitorul Social, un proiect al…

- Vocea Alexandrei, fetita disparuta care implora la 112 sa fie salvata, ne-a trecut tuturor prin inimi ca un glonte rece. Cand am auzit-o, noi stiam deja ca autoritatile au tratat disperarea ei ca pe o gluma. Ca au cautat-o in bataie de joc si ca, din lene si din prostie, n-au reusit sa o salveze. „Asa…

- Romania a inregistrat cel mai mare deficit de incasare a TVA la nivel national, 36% din veniturile din TVA preconizate nefiind incasate in 2017, tara fiind pe primul loc din Uniunea Europeana (UE) a anuntat, joi, Comisia Europeana (CE). Romania (36%) este urmata de Grecia (34%) si Lituania…

- Mai mult de jumatate dintre romani, respectiv 60%, au o imagine pozitiva despre UE, iar 52% dintre ei au incredere in Uniunea Europeana, situandu-se astfel peste media din Uniune, releva datele Eurobarometrului de primavara 2019. Romania se afla pe locul 2, la egalitate cu Portugalia, in ceea ce…

- Romania se plaseaza in randul statelor Uniunii Europene cu cea mai mare inegalitate a veniturilor, fiind devansata doar de Bulgaria, Lituania si Spania, arata datele publicate joi de Eurostat pe baza datelor colectate in anul 2017. Inegalitatea a fost calculata sub forma unui raport intre…

- Veniturile totale ale gospodariilor din Romania au crescut in primul trimestru al anului cu 17,3% fata de aceeasi perioada a anului anterior, pana la 4.542 lei (960 euro) pe luna, iar cheltuielile s-au majorat cu 15,6%, la 3.834 lei (811 euro), arata datele publicate, miercuri, de Institutul National…

- Deficitul bugetar al Romaniei a ajuns in primele 5 luni la 14,7 miliarde de lei, in urcare cu 80,6% fața de același interval de anul trecut, potrivit execuției bugetare prezentate de catre Ministerul Finanțelor. Procentual, deficitul bugetului general consolidat, care cuprinde atat cheltuielile statului,…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana (UE) au crescut cu +0.1% in mai 2019 fata de mai 2018, pana la 1,4 milioane unitati, dar, la 5 luni, scaderea este de 2,1%, potrivit datelor transmise de ACAROM. Romania a inregistrat cel mai mare avans din luna mai, la nivelul UE.Pe…