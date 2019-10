Pokemon Go atrage un număr impresionant de jucători In orasul Newtouri Taipei a fost amenajata o zona Safari Pokemon Go, care va ramane deschisa timp de patru zile si unde sunt asteptati jumatate de milion de participanti. Acest joc a inregistrat un succes planetar imediat dupa lansarea sa, in 2016, anul in care ''Pokemon Go'' a fost si cea mai populara sintagma cautata pe motorul online Google. Principiul jocului consta in capturarea, cu ajutorul smartphone-ului, a unor creaturi virtuale ascunse in lumea reala si care apar pe ecran datorita tehnologiei realitatii augmentate. 'Putem evada din oras si sa vedem creaturile pe care le putem… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai mari investiții facute vreodata in gaze naturale lichefiate. China va deveni cel mai mare importator mondial, in cinci ani Investitii record in valoare de 50 de miliarde dolari au facut din 2019 un an de referinta pentru gazele naturale lichefiate, a declarat joi directorul Agentiei Internationale…

- Presedintele rus Vladimir Putin a respins joi posibilitatea incheierii unui tratat de pace intre Rusia si Japonia, care sa puna capat oficial celui de-al doilea razboi mondial, informeaza Reuters. Putin s-a intalnit, la un forum economic la Vladivostok, cu premierul japonez Shinzo Abe,…

- Japonia si-a pastrat titlul mondial in concursul pe echipe mixte, invingand Franta in finala (4-2), duminica la Tokyo, cu un an inaintea Jocurilor Olimpice din capitala nipona. In urma cu un an, finala s-a disputat tot intre echipele Japoniei si Frantei. Proba pe echipe mixte…

- Ultimul test nuclear efectuat de Coreea de Nord - al saptelea într-o luna - reprezinta "o încalcare evidenta a rezolutiilor Consiliului de Securitate ONU", a spus presei ministrul japonez al apararii, Takeshi Iwaya, care a adaugat ca Phenianul a profitat, cel mai probabil, de lipsa…

- Impartasirea informatiilor militare clasificate cu Japonia va continua, insa prin intermediul Statelor Unite, a decis pana la urma Coreea de Sud, la o zi dupa ce Seulul a anuntat ca rupe unilateral un acord (GSOMIA) cu Tokyo in acest sens, relateaza AFP.

- In inregistrarea video publicata pe YouTube si Twitter se pot observa in interiorul unui magazin din cartierul Shibuya din Tokyo cel putin sase sobolani. Unele dintre rozatoare coboara de pe rafturile cu alimente congelate si se plimba printre raioane.Reuters precizeaza ca nu a reusit sa…

- Fie ca mergeti sa vizitati Tokyo sau muntele Fuji, Japonia este o destinatie ce va va schimba perspectiva culturala asupra a ceea ce inseamna acest taram. Inainte de a pleca, insa, aveti grija sa va familiarizati cu regulile generale pentru eticheta sociala.

- Mogulul divertismentului din Japonia, Johnny Kitagawa, cel care a influentat industria muzicala nationala timp de peste o jumatate de secol, a decedat marti la un spital din Tokyo in urma unui infarct, a anuntat biroul sau, citat de agentia DPA, potrivit Agerpres. Kitagawa, care a fondat in…