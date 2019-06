”Pokemon Detectiv Pikachu” este pe marile ecrane

Stiri pe aceeasi tema

- Chernobyl a fost in majoritate filmat in Lituania, la Ignalina, centrala nucleara de acolo avand aceeași structura ca cea de la Chernobyl. Filmarile au avut loc in primavara și vara anului 2018. Centrala de la Ignalina se afla in acest moment in conservare, ca parte a eforturile lituanienilor de a intra…

- Bullingul e un fenomen complex care necesita soluții complexe. Probabil cu toții ne-am confruntat, in momentul in care eram elevi, cu stigmatizarea pe care ceilalți copii o faceau. Impreuna cu World Vision Romania am mers astazi la Colegiul Național „Gheorghe Lazar” din București pentru a le vorbi copiilor…

- La 3 ani dupa ce a divorțat de Amber Heard, Johnny Depp și-a adus aminte ca a incasat-o de la fosta lui soție. Actorul se plange ca a fost agresat de mai multe ori. Prima data s-ar fi intamplat la o luna dupa ce s-au casatorit in Australia, iar totul a fost povestit abia acum de Depp.... View Article

- Un restaurant select din Marea Britanie tocmai are o gaura in buget de 4.500 de lire. Unul dintre chelneri i-a servit din greșeala unui oaspete o sticla de vin roșu foarte scump. Intr-un mesaj pe Twitter, reprezentanții restaurantului Hawksmoor Manchester, au anunțat ca nu sunt suparați pe chelnerul…

- De Ziua Internaționala a Copilului, „Guvernul Copiilor 3D” va fi lansat in premiera naționala. Proiectul reunește 100 de copii romani care au fost invitați sa iși imagineze cum ar arata țara noastra in urmatorii 100 de ani, daca ar fi chiar ei parte dintr-un Guvern al viitorului. Filmul va putea fi…

- "Batwoman", cu prima protagonista lesbiana a unui serial cu supereroi, jucata de actrița Ruby Rose, cunoscuta din seria "Orange is the New Black", intra in producție pentru postul de televiziune american CW, arata The Hollywood Reporter, potrivit Mediafax.Rețeaua CW a anunțat ca a comandat…

- Din 5 aprilie vine in premiera pe marile ecrane ,,SHAZAM!”, urmatorul supererou din universul DC Comics, care si-a propus sa impresioneze cu numeroasele sale efecte speciale si incredibilul sau umor. Povestea filmului porneste de la ideea ca toti avem puteri nebanuite de supererou, insa e nevoie doar…