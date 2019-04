Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 15 aprilie, politistii au prins in flagrant trei persoane care au comis infractiuni la regimul circulatiei rutiere. Alcoolul consumat de un baimarean, inainte de a urca la volan, il poate costa pierderea libertatii pe o perioada cuprinsa intre unu si cinci ani. Barbatul, in varsta de 58 de ani,…

- Politistii rutieri si de ordine publica din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bihor au aplicat, in ultimele 24 de ore, 180 de sancțiuni contraventionale cu amenzi in valoare de 74.405 de lei.

- In acest sfarșit de saptamana, polițiștii gorjeni au constatat opt infracțiuni la nivelul circulației rutiere, dintre care doua infracțiuni de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice, avand dreptul de a conduce suspendat, trei infracțiuni de conducere sub influența alcoolului, doua infracțiuni…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat in urma unor acțiuni specifice desfasurate in zona de competenta, precum si a doua percheziții domiciliare efectuate pe raza localitații Poienile de sub Munte, peste 17.700 pachete cu țigari de proveniența ucraineana,…

- In baza unui mandat emis de catre Judecatoria Viseu de Sus, politistii de frontiera din Poienile de sub Munte au efectuat perchezitii, ieri, la doua imobile de pe raza localitatii Poienile de sub Munte. Radu Lungu, purtator de cuvant la ITPF Sighetiu Marmatiei: “In urma perchezitiilor efectuate, in…

- Șeful IPJ Cluj, Mircea Rus, a depistat, joi, pe o strada din Cluj-Napoca, un barbat, urmarit național, care se sustragea executarii unei pedepse privative de libertate, acesta fiind incarcerat in Penitenciarul Gherla. "Șeful IPJ Cluj a lucrat 18 ani la investigații criminale, ii cam cunoaște pe cei…

- In intervalul ultimelor 24 de ore politistii rutieri au intocmit dosare penale pe numele a trei persoane care au comis infractiuni rutiere. Aseara, la ora 23.30, politistii Serviciului Rutier Maramures, in timp ce desfasurau activitati pe D.E.58, au oprit pentru verificari un autoturism condus pe raza…

