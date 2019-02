Stiri pe aceeasi tema

- Norica Nicolai a avunt nevoie de ajutorul medicilor, dupa ce, sambata dimineața, a ajuns la spital! Eurodeputata ALDE s-a prezentat la unitatea de primiri urgențe, dupa ce s-a dezechilibrat și a cazut.Nicolai a spus, la Romania TV, ca de doua saptamani tușește, iar situația s-a agravat in…

- Florence + The Machine, 30 Seconds to Mars si Bring Me the Horizon sunt headlinerii Electric Castle 2019, festivalul de muzica alternativa ce are loc in Bontida, Cluj. In 7 ani de cand se organizeaza, Electric Castle a ajuns sa fie un festival aparte,...

- Daniel Pirvulescu (22 de ani), mijlocașul Pandurilor Targu Jiu, a semnat cu U Cluj, deși in urma cu cateva zile era aproape de o mutare la Petrolul Ploiești, contracandidata ardelenilor la promovarea in Liga 1. Fotbalistul este al doilea golgeter al Ligii secunde din Romania, cu 12 goluri marcate și…

- De la 1 ianuarie 2019, Romania a preluat Presedintia Consiliului Uniunii Europene, iar cu ocazia acestui moment Banca Nationala a Romaniei (BNR) a lansat un nou set de monede.Potrivit unui comunicat al BNR, Aversul monedei din aur reda harta Uniunii Europene la 1 ianuarie 2019, momentul…

- Nu e așa sigur ca vine Laurențiu Reghecampf la FCSB. Patronul Gigi Becali a dezvaluit la DigiSport: „Aștia sunt antrenorii de pe lista mea”! „Reghecampf e și nu e liber. Are oferta. Mihai Teja e pe lista mea, dar și Dan Alexa”, a explicat latifundiarul. Pana la 40 de ani, Mihai Teja a adunat o experienta…

- In noiembrie, apartamentele au continuat sa se scumpeasca ușor la nivel național, chiar daca tendința nu a fost resimțita in toate marile orașe, potrivit indicelui Imobiliare.ro, suma medie solicitata in țara crescand cu 1,1%, la 1.242 de euro pe metru patrat, scrie Mediafax.Comparativ cu…

- Jucatoarea echipei nationale de handbal feminin a Serbiei, Andrea Lekic, a declarat ca a devenit o traditie sa joace la Trofeul Carpati, programat anul acesta in zilele de 23 si 24 noiembrie in Sala Polivalenta din Bucuresti, la acest turneu incepandu-si cariera internationala. "Mi-am inceput cariera…

- Shania Twain (53 ani) a avut un moment rușinos, cand a facut pipi pe scena. Cantareața a povestit intr-un interviu ca cel mai penibil episod din viața ei a fost atunci cand susținea un concert și s-a mai putut abține, urinand chiar in fața spectatorilor