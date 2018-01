Stiri pe aceeasi tema

- Masacrul de la Jilava, in care 89 de evrei au fost omorati de catre legionari, si pogromul de la Bucuresti au fost comemorate, duminica, in padurea Jilava, in prezenta ambasadorului SUA in Romania, Hans Klemm, si a ambasadorului Austriei, Isabel Rauscher. Presedintele Federatiei Comunitatilor…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a aprobat, miercuri, proiectul de hotarare care prevede acordarea titlului de cetatean de onoare al Capitalei presedintelui Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania, Aurel Vainer.

- Aproximativ 300 de persoane au protestat, duminica seara, în centrul orasului Cluj-Napoca, fata de legile Justitiei si fata de Guvern. Protestatarii au adus, ca de obicei, pancarte sub forma de mâna cu mesajul 'Toti pentru justitie', precum si altele pe care au scris 'PSD, ciuma…

- De cand animalele de circ au fost interzise prin lege, in Romania, Sanda Ladoși și-a propus sa transforme istorica instituție pe care o pastorește, Circul Capitalei, intr-o arena concertistica. Unsa director la Circul Globus, devenit mai nou Circul Metropolitan confom directivei Consilului General al…

- Vila de lux a lui Giga Hagi dintr-un cartier de lux de la marginea Bucurestiului a fost pradata de hoti in perioada sarbatorilor de iarna. In acest caz este anchetata firma de paza care avea ca obiectiv de paza locuinta fostului fotbalist. Din primele informatii "regelui" i s-au sustras doua ceasuri,…

- Reacția Oanei Roman dupa ce Alexandru Arșinel i-a luat apararea medicului Lucan . Vedeta a dezbatut subiectul controversat in cadrul emisiunii online, gazduita de revista VIVA!, OanaPunctRoman. Oana Roman a marturisit ca il respecta foarte mult pe marele actor, insa considera ca nu era necesar ca acesta…

- Florin Grozea, fostul component al trupei Hi-Q, a vorbit despre formația din care a fpacut parte, dar și despre noua sa cariera, activitatea in care este implicat acum. Florin Grozea, care are o soție foarte frumoasa , este cunoscut publicului larg de pe vremea cand facea parte dintr-una dintre cele…

- Circa 100 de oameni s-au adunat sambata seara, 23 decembrie, la Monumentul Memorandistilor din centrul Clujului. Acesti au adus pancarte pe care scrie ”E clar! PSD distruge Romania!” si ”UDMR, tot ciuma rosie!”.

- Circa 100 de oameni s-au adunat sambata seara, 23 decembrie, la Monumentul Memorandistilor din centrul Clujului. Acesti au adus pancarte pe care scrie ”E clar! PSD distruge Romania!” si ”UDMR, tot ciuma rosie!”.

- Centenarul Marii Uniri va fi sarbatorit in Romania, dar cum va fi promovat in strainatate? Este capabil statul roman sa faca un tur de forța in capitalele europene pentru a arata cum s-a facut Unirea și care este mesajul Bucureștiului legat de evenimentul istoric de acum o suta de ani? Cu cine vom colabora…

- Centenarul Marii Uniri va fi sarbatorit in Romania, dar cum va fi promovat in strainatate? Este capabil statul roman sa faca un tur de forta in capitalele europene pentru a arata cum s-a facut Unirea si care este mesajul Bucurestiului legat de evenimentul istoric de acum o suta de ani?

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis miercuri, 20 decembrie, ca UBER este o companie de transport, nu un serviciu digital, anunța BBC.Reprezentanții UBER au argumentat ca reprezinta un serviciu online care ofera oamenilor posibilitatea de a comunica, nu o firma de taxi. Cazul…

- Aflat luni la Palatul Victoria, comisarul european Corina Cretu a afirmat ca doar 2,8 miliarde de euro sunt reprogramate pentru perioada 2014-2020 pentru a continua lucrarile care nu s-au terminat la timp. 800 de milioane de euro destinate infrastructurii de transport din alocarile perioadei 2007-2013…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca organizeaza la Craiova, prin EURES Romania, in perioada 13-14 decembrie, o selectie pentru ocuparea a 800 de posturi in domeniul agricol. Selectia se desfasoara la sediul Casei de Cultura a Studentilor din Craiova, ...

- Circa 99.000 de autoturisme noi au fost inmatriculate in primele 11 luni ale anului in Romania, in crestere cu 14,64% fata de aceeasi perioada din 2016, in timp ce numarul inregistrarilor de masini second hand a ajuns la 474.487 de ...

- Proiectul legii bugetului de stat pe 2018 si cel al asigurarilor sociale intra luni in dezbaterea Parlamentului. Parlamentarii Puterii vor sa finalizeze dezbaterile pana in data de 21 decembrie. Inițial, PSD și ALDE promiteau ca proiectul bugetului de stat pe 2018 va ajunge in Parlament pana la sfarșitul…

- Cateva mii de persoane s-au strans, duminica seara, in Piata Victoriei din Bucuresti, protestatarii fiind nemultumiti de modificarea legilor justitiei. Printre participantii la protest s-au rmarcat liderii PNL, Ludovic Orban si Raluca Turcan, dar fosti ministri tehnocrati, precum Raluca Pruna si…

- Primarul General, Gabriela Firea, a prezentat Principiile de reglementare ale Planului Urbanistic General (PUG) al Bucurestiului, la intalnirea Asociatiei Oamenilor de Afaceri din Romania. Alaturi de Primarul General, la aceasta intalnire au fost prezenti reprezentanti ai mediului de afaceri, antreprenori,…

- Prețul lemnului de foc a crescut, in ultimii șase ani, cu circa 250%, de la 120 lei/mc, in 2011, la 300 lei/mc, in 2017, dar exista maxime de pana la 600 de lei/mc, in sudul țarii, potrivit datelor incluse in ediția actualizata a Raportului privind starea padurilor și

- Sute de persoane au manifestat miercuri zgomotos, dar pasnic in fata consulatului american din Istanbul impotriva deciziei presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, transmite AFP. Circa 1.500 de persoane s-au strans langa Bosfor, in exteriorul cladirii…

- „Ordonanta 34 din 2010 ar fi trebuit sa elimine pirateria din transporturi, insa dupa numai cateva luni de la adoptarea acesteia, parlamentarii au modificat-o, astfel incat sa nu se mai poata aplica. Mai mult, in anul 2015, Lucian Sova a introdus in lege sintagma „in mod repetat”, astfel incat organismele…

- Șeful Poliției de Frontiera Romane, chestorul general de poliției Ioan Buda, a anunțat ca ultimul grup de 65 de migranți adus, in 28 noiembrie, cu o nava la Constanța, de catre doua calauze din Turcia, va fi returnat autoritaților turce in baza acordului de readmisie care a intrat in vigoare la 1 octombrie…

- Uber trebuie sa obtina autorizatie de dispecerat, pentru a intra in legalitate. Astfel, persoanele care aleg sa foloseasca aceasta platforma pot apela la orice ora serviciul, a declarat, pentru Mediafax , presedintele COTAR, Vasile Stefanescu. Precizarea vine dupa ce, luni, la sediul Primariei Capitalei…

- Noi proteste antiguvernamentale sunt anuntate, pe reteaua de socializare Facebook, pentru duminica seara, atat in Piata Victoriei din Capitala, cat si in mai multe orase din tara. Manifestantii care ies in strada cer atat demisia liderilor celor doua Camere, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu,…

- Noi proteste antiguvernamentale sunt anuntate pe Facebook, pentru duminica seara, atât în Piata Victoriei din Capitala, cât si în mai multe orase din tara. Manifestantii cer demisia liderilor celor doua Camere ale Parlamentului, Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea, si…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Calafat au descoperit, vineri dimineata, intr-un microbuz, aproximativ 210.000 petarde in valoare de 41.000 lei, ascunse in spatele unor saci cu textile, cu intentia de a fi introduse ilegal in Romania. Potrivit unui comunicat…

- "Este o zi in care vorbim, cu rațiune și cu emoție, despre impliniri și eșecuri, despre dorințe și indiferența, despre ce am putea face și ce bariere ne impiedica (oameni, regulamente, HG-uri, discriminare). Festivismul și populismul nu sunt potrivite cu aceasta zi. Nu am reușit inca, in lume și…

- Mihaela Coposciuc, jurnalist roman stabilit la Paris, a postat pe facebook un mesaj in care vorbește despre traiul la Paris, menționand faptul ca, in ciuda a ceea ce s-ar crede, se traiește mai rau decat in Romania. Totodata, aceasta adreseaza o intrebare protestatarilor: De ce iesiti in strada?! In…

- Sinagoga din Alba Iulia, prima de zidarie construita in Transilvania in prima jumatate a secolului al XIX-lea, a fost reinaugurata duminica, dupa ce, incepand cu 2012, a fost supusa unui proces de restaurare cu fonduri provenite de la Guvernul Romaniei și Federația Comunitaților Evreiești din Romania…

- Au inceput protestele in Bucuresti si in alte 80 de orase din Romania si din strainatate. Manifestatiile se reunesc sub sloganul „STOP Legile Justitiei! Nu scapati!”. In Bucuresti, protestatarii s-au intalnit la ora 18:00 in Piata Victoriei, urmand sa plece in mars catre Palatul Parlamentului la ora…

- Singura sinagoga din județul Alba, a fost reinaugurata duminica, in prezența unor membri ai comunitații evreiești din Romania, invitați și autoritați locale, printre care și primarul Mircea Hava și președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel. Sinagoga, situata in centrul municipiului Alba Iulia,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a lansat un apel catre liberali sa mearga la protestele din Piața Victoriei și din marile orașe ale țarii, proteste impotriva legilor justiției. Citește și: Televiziunile de știri au difuzat imagini cu Stela Popescu in sicriu- FOTO ”Am spus la caderea…

- Ordonanța 14/2017, semnata de premierul Mihai Tudose a marit cuantumul amenzilor pentru mai multe abateri de la regimul rutier. Aceste noi prevederi dublate de marirea salariului brut minim pe economie, care este baza de calcul pentru amenzi, ar duce cuantumul contravențiilor la sume de neimaginat…

- Aproximativ 150 de persoane s au adunat, duminica seara, in Piata Victoriei, pentru a protesta fata de legile Justitiei si cele fiscale, ei spunand ca, prin forma actuala a acestor acte normative, guvernantii isi bat joc de romani, potrivit Romania TV.Protestatarii au venit cu pancarte, pe care au inscriptionat…

- O parte din viitorii policieni par sa fi lipsit de la orele de istorie. Nu ca toți cei actuali ar fi fost prezenți. Dar chiar și așa, o întrebare-capcana pare sa-i fi dat pe tinerii social-democrați, prezenți la o reuniune a partidului. Echipa de la Politikix a vrut sa vada cum se descurca…

- CEx al PSD a decis ca filialele judetene sau locale care vor sa organizeze mitinguri, o pot face, dar tema manifestarilor va fi „Romania". Cu alte cuvinte, sa nu fie explicit mitinguri de sustinere a presedintelui PSD, Liviu Dragnea, recent implicat intr-un al treilea dosar penal, dosarul „Tel Drum",…

- Liderii PSD se pregatesc sa organizeze mitinguri de amploare in toata țara. In ședința Comitetului Executiv al PSD s-a decis ca fiecare organizație județeana sa organizeze un miting pe plan local, dar nu pentru susținerea lui Liviu Dragnea.Comitetul Executiv a dat unda verde pentru organizarea…

- Marius Sumudca e unul dintre cei mai buni antrenori romani ai momentului, face senzatie in Turcia cu Kayserispor, iar pauza competitionala prilejuita de meciurile echipelor nationale i-a dat ragaz sa-si aduca aminte de unde pleaca ura pentru Dinamo si Steaua, dar si cum a fost exmatriculat din liceu.…

- Dupa o prima parte a anului in care a avut loc o crestere a preturilor locuintelor, trimestrul al treilea este apreciat de specialisti ca fiind unul mult mai linistit. Totusi, la nivel national, cu exceptia Bucurestiului, s-a inregistrat si in aceasta perioada o crestere de 3,5% a pretului…

- Orban transmite ca: ”Partidul Național Liberal este solidar cu manifestațiile de strada ale societații civile pentru independența justiției, pentru continuarea luptei anticorupție, pentru integritatea in funcția publica. Partidul Național Liberal se bate la nivelul Parlamentului pentru a impiedica…

- Primarul Capitalei a declarat, luni, ca manifestarile din stradpa sunt ilegale și ca la ele au partiticipat și oameni politici.”Un protest al cetatenilor care au vrut sa exprime o nemultumire a fost confiscat de catre reprezentantii politici si nu cred ca este normal.(..) În…

- „Romanii iubesc mallurile, nu retailul stradal. Vin in centrul vechi sa manance si sa bea, nu sa cumpere haine.“ Pereti cu graffiti, cladiri pe cale sa se darame, zone intunecate, fara vizibilitate – este radiografia unuia dintre punctele fierbinti ale Bucurestiului, centrul vechi al orasului,…

- 20.10 Lumea a plecat din Piata Sfatului. Circa 50 de persoane au revenit in fata Prefecturii. 19.43 Piata Sfatului este, aproape, plina de protestatari. 19.10 La aceasta ora sunt mai mult de 3.000 de protestatari. Ei au parasit locul de la Prefectura si au plecat, pe strada Republicii, catre Piata Sfatului.…

- Protestul impotriva Legilor justiției, desfașurat sub sloganul ”Nu vrem sa fim o nație de hoți!” au luat deja amploare. In Piața Victoriei din Capitala s-au adunat deja cateva mii se persoane, dar s-a ieșit și in alte orașe mari din țara.Citește și: Au inceput protestele #rezist in Piața Victoriei:…

- Vizitam zona veche a orasului Constanta, si strabatem una dintre cele mai inguste strazi din tara. In trecut, „Stradela Vantului” era vazuta ca o granita simbolica intre casele a doua etnii: grecesti si armenesti.

- „Duminica, ora 18, incepem protestele de strada pana cand guvernul și majoritatea parlamentara vor renunța definitiv la modificarea legilor justiției. In București și in fiecare oraș. Organizațiile semnatare cheama fiecare cetațean, fiecare asociație civica sau profesionala, fiecare partid…

- Compania chineza Huawei, care a urcat in cativa ani pe locul doi pe piata de smartphone-uri din Romania cu o cota de 15% dupa numarul de unitati vandute, a deschis oficial joi primul sau magazin si centru propriu de service, o mutare menita sa consolideze pozitia producatorului si sa-i permita sa…

- Decizia intempestiva a unui calator furios , intamplator ajuns ministru, de a-l destitui pe Marius Chiper, directorul societații CFR – Calatori, pare un act salutar de autoritate administrativa. Proaspatul ministru a aflat cu suparare, pe pielea lui, mai precis pe timpul lui, stand in tren…

- Primarul general al Capitalei a vorbit despre o mare problema a Bucureștiului: traficul. „Nu trebuie sa inventam apa calda, ci trebuie sa preluam modele de succes din Europa. Parcul auto al RATB trebuie sa se innoiasca. Cetatenii se sufoca in unele autobuze fara aer conditionat. Acele masini trebuie…