- Programul evenimentelor organizate de Primaria Municipiului Iasi pe 24 ianuarie 2019, cu ocazia sarbatoririi a 160 de ani de la Unirea Principatelor Romane in Piata Unirii: ora 9.30 - Concert de muzica populara „Noi suntem romani" - partea I; ora 10.30 - Manifestarile oficiale: - Te Deum: Mitropolia…

- In urma cu 29 de ani la Timișoara incepea ceea ce se va numi ulterior Revoluția Romana. Oficial, ziua acreditata ca fiind inceputul acestei revoluții este 16 decembrie. Mulți insa considera ca data de 15 decembrie ar fi mai aproape de adevar, fiindca in acea zi s-a aprins scanteia in Piața Maria, in…

- PROGRAMUL MANIFESTARILOR DEDICATE CENTENARULUI MARII UNIRI ȘI ZILEI NAȚIONALE In Romania sunt organizate diverse evenimente ce au ca scop sarbatorirea Centenarului Marii Uniri. Astfel ca, instituția noastra este implicata in desfașurarea acestui amplu eveniment,printr-o serie de manifestari…

- Primria Municipiului Brila a susinut i dezvoltat mai multe proiecte legate de Centenar unele strâns legate legate de respectul pentru trecut i oamenii care au fcut ceva Ansamblul comemorativ dedicat eroilor brileni i naionali czui în Rzboiul de Independen în primul i cel deal doilea ...

- Vineri, 30 noiembrie – Piata Civica „AL. I. Cuza” la orele 10.00 – Spectacol muzical -coregrafic sustinut de artisti amatori locali si artisti consacrati din Romania si Republica Moldova. Sambata, 1 Decembrie – ZIUA NATIONALA A ROMANIEI la orele 10.00 – Statia CFR Barlad, va avea loc intampinarea TRENULUI…

- Administrația locala radauțeana a stabilit programul activitaților care se vor organiza in municipiu la 28 Noiembrie, cand va fi sarbatorita Unirea Bucovinei cu Romania, cat și cel pentru 1 Decembrie – Ziua Naționala a Romaniei. Pe 28 noiembrie, la ora 11.00, in parcul central din municipiu ...