- O expozitie dedicata Centenarului Marii Uniri, cu un continut identic, va fi vernisata simultan, marti, 27 martie, in Alba Iulia, Suceava si Chisinau, potrivit unui comunicat transmis, luni, AGERPRES de catre Muzeul National al Unirii (MNU) Alba Iulia. Expozitia "Centenarul Romaniei Mari",…

- Muzeul Bucovinei Suceava in colaborare cu Muzeul National al Unirii – Alba Iulia si Muzeul National de Istorie al Moldovei – Chisinau, Republica Moldova organizeaza incepand cu data de 27 martie 2018, expozitia CENTENARUL ROMANIEI MARI. Realizata simultan in Suceava, Alba Iulia si Chisinau, expozitia…

- Muzeul Municipiului București va invita la vernisajul expoziției „Știința și etnicitate. Cercetarea antropologica in Romania anilor ’30”. Evenimentul va avea loc sambata, 24 martie 2018, ora 17.00, la Muzeul Dr. Nicolae Minovici (Str. Minovici Nicolae Dr., nr 1). Expoziția este realizata in colaborare…

- Expozitia temporara "Oltenia si patrimoniul sau UNESCO" - un discurs al specificitatilor si al regasirilor identitare romanesti - se deschide luni, la sectia de etnografie a Muzeului Olteniei din Craiova. Evenimentul este dedicat Zilei Olteniei, care a fost instituita la 21 martie printr-o lege adoptata…

- Marti, 20 martie 2018, ora 18, va avea loc la Galeria Simeza vernisajul expozitiei ACCENT. Artistii expozanti sunt: Ionut Theodor Barbu, Ilie Chioibas, Ileana Dragomirescu, Iuri Isar, Emilia Kiss, Oana May-Isar, Florin Mocanu, Mariea Petcu, Mihaela Todoran. Expozitia va fi deschisa pana in 31 martie.…

- Muzeul Municipiului București va invita marți, 20 martie a.c., ora 18:00, la vernisajul expoziției „Ex libris meis” – „Din carțile mele”. Carți cu insemne de proprietate din Biblioteca Muzeului Municipiului București. Vernisajul…

- Ambasada Republicii Moldova in Romania si Muzeul National al Taranului Roman va invita miercuri, 21 martie 2018, ora 18.30, la Sala Foaier, la vernisajul expozitiei de fotografie Asa vazut-a Zaharia. Improvizatii intr-o lume captiva. Recent descoperita in podul unei case abandonate, la 200 km de Chisinau,…

- Muzeul National al Satului 'Dimitrie Gusti' va invita vineri, 16 martie, ora 16.30, la vernisajul expozitiei 'Constantin Brancusi - Intre Hobita si Paris', organizata in memoria parintelui sculpturii moderne de la a carui trecere in nefiinta se implinesc 61 de ani si Eroilor cazuti in Primul Razboi…

- Organizatorii anunța ca vor fi prezentate lucrarile studentilor programului de studiu Conservare-Restaurare, in tehnica colajului, broderiei si a picturii pe suport textil. Expozitia este organizata de conf. univ. dr. habil Hedy M-Kiss si va fi prezentata de criticul de arta lect.…

- Muzeul Bucovinei organizeaza in colaborare cu Muzeul National Peles expozitia „Comorile Pelesului”, deschisa publicului in perioada 16 martie – 9 septembrie 2018, la sediul Muzeului de Istorie din Suceava.Vernisajul expozitiei va avea loc vineri, 16 martie, la ora 13, la sediul Muzeului de Istorie ...

- Muzeul de Arta Brasov si Post Modernism Museum organizeaza in perioada 8 martie - 27 mai 2018 expozitia „Centenarul femeilor din arta romaneasca”, curatoriata de Cosmin Nasui și Radu Popica. Vernisajul va avea loc joi, 8 martie, ora 17, la Muzeul de Arta Brasov, de pe B-dul Eroilor…

- Expozitia, organizata in contextul aniversarii a 120 de ani de la semnarea documentelor ce au pus bazele infiintarii tramvaiului electric la Iasi, este alcatuita din doua galerii, una exterioara, amplasata in curtea muzeului, dedicata exponatelor de mari dimensiuni, si una interioara, sub forma unui…

- Barladenii sunt invitați la vernisarea unei noi expoziții inedite organizate la Muzeul „Vasile Parvan”. Este vorba despre cea intitulata „Calatorie in lumea armelor”, care va fi vernisata duminica, 4 martie, incepand cu ora 11. Curioșii vor avea ocazia sa admire unelte și arme confecționate din piatra,…

- Mobius Gallery, in parteneriat cu Forumul Cultural Austriac, prezinta primul solo show in Bucuresti al artistei vieneze Claudia Larcher, „The New Nature“, curatoriata de Calin Stegerean. Expozitia poate fi vizitata la sediul galeriei din strada Mendeleev, nr. 2, in intervalul 2 martie – 3 aprilie. Vernisajul…

- In ziua de 27 februarie 2018, la ora 14.30 a avut loc vernisajul expozitiei doodle art, editia a treia, "Prieteni necuvantatori. Amicitie neconditionata" la Casa Argintarului, Bistrita. Expozitia a gazduit aproximativ o suta de desene dintre cele peste 166 existente in concurs. Evenimentul se afla parte…

- Muzeul de Istorie a Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași anunța deschiderea expoziției „Ștefan cel Mare. Din istorie in veșnicie”, ce va fi prezentata publicului ieșean in perioada 1 martie – 7 aprilie 2018. Vernisajul va avea loc joi, 1 martie 2018, ora 13.00, la Palatul Culturii,…

- Centrul Multicultural al Universitații Transilvania din Brașov și Tiny Griffon Gallery (Nurnberg) organizeaza, joi, 1 martie 2018, vernisajul expoziției „Memorie și peisaj”, semnata de artistul Cosmin Frunteș și curatoriata de Cristina Simion (Tiny Griffon Gallery). Vernisajul va fi completat…

- Muzeul „Vasile Parvan”-Barlad va invita la vernisajul expoziției „CALATORIE IN LUMEA ARMELOR”, organizata in colaborare cu Muzeul Județean „Ștefan cel Mare”-Vaslui, Complexul Muzeal Piatra Neamț, Muzeul Județean Botoșani, Complexul Muzeal „Bucovina”-Suceava și Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”-Bacau.…

- Primaria Municipiului Dej, Galeria de Arta și Centrul Național de Informare și Promovare Turistica Dej, organizeaza miercuri, 28 februarie 2018, expoziția de lucrari creative intitulata „Sarbatorile Primaverii”. Vernisajul expoziției va avea loc la ora 12:00, in incinta Galeriei de Arta Dej. Vor expune…

- Muzeul Maramuresan, Sectia de Etnografie va invita la vernisajul expoziției de martisoare cu vanzare Martisor - traditie si simbol. Acțiunea face parte din proiectul Eu sunt pui de morosan, aflat la a VII-a editie. Vernisajul va avea loc marti, 27 februarie, ora 11.00 la Muzeul etnografic, str. Bogdan…

- Muzeul National Cotroceni, in colaborare cu Muzeul de Arta Vizuala Galati si Muzeul Istoriei, Culturii si Spiritualitatii Crestine de la Dunarea de Jos, va invita la vernisajul expoziției de fotografie "Marea Unire. De la victoria in Primul Razboi Mondial la Incoronarea Suveranilor Romaniei Mari",…

- Marti, 27 februarie 2018, are loc vernisajul expoziției Conversion, expoziție de pictura și colaj fotografic, semnata de talentatul artist plastic Daniel Zlota și 12 fotografi autohtoni de excepție. Proiectul propune o abordare inedita a artei fotografice și îmbogațirea experienței oferite…

- Muzeul Județean de Istorie Brașov continua seria evenimentelor dedicate Centenarului Romaniei Mari cu expoziția de fotografie istorica „Marea Unire”. De la victoria in Primul Razboi Mondial la incoronarea suveranilor Romaniei Mari. Dupa expoziția Regina Maria, ambasador irezistibil al istoriei si artei…

- O expozitie de grafica si pictura a elevilor sectiei de arta a Liceului Teoretic Apaczai Csere Janos din Cluj-Napoca va fi gazduita la Centrul de Cultura si Arta al Judetului Salaj incepand din 21 februarie. Proiectul "Peregrinari salajene" initiat de artistul plastic Szekely Geza, profesorul de desen…

- In cadrul programului cultural dedicat Centenarului Marii Uniri, Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Maramures organizeaza joi, 15 februarie, ora 13, vernisajul expozitiei „Incoronarea suveranilor Romaniei Mari. Alba Iulia, 15 octombrie 1922″. Expozitia cuprinde un numar de 30 de imagini de colectie,…

- Primaria Municipiului Dej, in colaborare cu Centrul Național de Informare și Promovare Turistica, organizeaza o expoziție de pictura și grafica dedicata sarbatorii naționale – Ziua Brancuși. Vernisajul expoziției va avea loc luni, 19 februarie, cu incepere de la ora 12, la Galeria de Arta Dej. Vor expune…

- La muzeul de arta religioasa Museikon din Alba Iulia va avea loc vineri, 16 februarie, incepand cu ora 11.00, vernisajul expoziției Tezaur – Episcopia Tulcii. Expozitia aduce in fata publicului vizitator un remarcabil fond de obiecte bisericesti reprezentative pentru trei secole, dar si pentru aria…

- O expozitie dedicata pictorului Stefan Luchian a fost vernisata, joi, la Botosani, cu prilejul implinirii a 150 de ani de la nasterea acestuia. Expozitia 'Stefan Luchian- 150' cuprinde obiecte de mobilier, un sevalet, pensoane si o paleta de culori care au facut parte din atelierul…

- Barladenii sunt invitați sa ia parte la primul recital instrumental din acest an, la care vor fi delectați pe muzica marelui George Enescu, interpretata de pianiștii Corina Raducanu și Eugen Dumitrescu. La finele saptamanii, Muzeul „Vasile Parvan” Barlad va gazdui primul concert instrumental din sezonul…

- Fotoclubul Mircea Faria din Craiova organizeaza, maine, ora 18.00, vernisajul expoziției “Viziuni fotografice”. Expoziția este gazduita de Muzeul Olteniei, str, Madona Dudu nr. 14, sala Stefan Ciuceanu. Sunt prezentate publicului 44 fotografii realizate de 13 membri și simpatizanți ai fotoclubului ...

- Ziua Unirii a fost sarbatorita la Muzeul Primei Scoli Romanesti printr-o expozitie dedicata evenimentului. Preotul profesor Vasile Oltean a reusit sa stranga documente extrem de rare si de o valoare inestimabila legate de Unirea Principatelor, pe care le-a expus pentru vizitatori. Expozitia…

- Timp de o luna și jumatate, barladenii vor avea ocazia sa admire, in cadrul expoziției „Mașinile lui Leonardo Da Vinci”, reconstituiri ale mașinariilor și replici ale unor picturi celebre ale marelui artist. Sambata, 27 ianuarie, de la ora 11.30, Muzeul „Vasile Parvan” Barlad invita publicul la vernisarea…

- Duminica, 28 ianuarie 2018, ora 11.00, Muzeul "Vasile Parvan" anunța vernisarea expozitiei de arta virtuala "MAGIA PUNCTULUI" a artistului Victor FOCA, membru al U. A. P. R. si A. I. A. P. Interesant, dar nu unic este faptul la inceputul carierei acesta a abordat cu caldura si multa placere artistica…

- INEDIT… Anul incepe in forta la Muzeul „Vasile Parvan” din Barlad. Sambata, 27 ianuarie 2018, ora 11.30, are loc vernisarea expozitiei „Masinile lui Leonardo da Vinci”, organizata de societatea ARANEUS din Polonia si itinerata, pana acum, doar de Muzeul Municipiului Bucuresti, Palatul Sutu si Complexul…

- In data de 17 ianuarie 2018, in Sala de Expozii a ICR Beijing, a avut loc vernisajul Expoziției de Pictura „Satisfashion”, semnata de catre artistul Obie Platon. Evenimentul de succes a fost deschis de domnul Constantin Lupeanu, directorul ICR Beijing. Doamna Xu Wei, angajata a institutului, prezentandu-l…

- Bucharest Gaming Week, evenimentul care aduce impreuna pasionații de esports, gamerii dedicați și cei mai importanți dezvoltatori de jocuri din Romania și din lume, in data de 23 ianuarie, da start la joc. Timp de o saptamana, Bucureștiul devine capitala gamingului printr-o serie de expoziții, conferințe…

- Roger Waters și Nick Mason au fost prezenți la evenimentul de lansare, potrivit site-ului stirileprotv.ro. „Sa vizitez expozitia si sa vorbesc despre ce am vazut a fost ca o calatorie emotionala de-a lungul unei scurte perioade din viata mea”, a declarat Roger Waters, potrivit sursei…

- Marti, 16 ianuarie, incepand cu ora 17.300, in Salonul Artelor al Bibliotecii Judetene “Petre Dulfu” din Baia Mare a avut loc vernisajul expozitiei “Comorile Romaniei”, realizata de fotograful Ilie Tudorel. Evenimentul este dedicat Anului European al Patrimoniului Cultural – 2018 si Centenarului Marii…

- Expozitia artistilor plastici Gentian Zeka, Aurel Acasandrei și Nicolae Ionescu Uniunea Artiștilor Plastici din Romania și Asociația Liga Albanezilor din Romania organizeaza in perioada 17-31 ianuarie 2018 expoziția de grafica și desene a artiștilor plastici Gentian Zeka (Albania), Aurel Acasandrei…

- Galeria „Kadar Laszlo” din Covasna gazduiește astazi, de la ora 17.00 vernisajul expoziției „Cai legendari”. Expoziția cuprinde lucrari realizate de participanții celei de-a XXV-a ediții a taberei de creație „Incitato”. Vernisajul va fi prezentat de catre, Gazda Jozsef, critic de arta, iar programul…

- Muzeul National Cotroceni organizeaza duminica, in Spatiile medievale, vernisajul expozitiei "Marea Unire. De la victoria in Primul Razboi Mondial la incoronarea suveranilor Romaniei Mari", continuand seria manifestarilor culturale dedicate Centenarului Marii Uniri, informeaza un comunicat al institutiei…

- Sambata, 13 Ianuarie 2018, de la orele 18:00, Galeria IAGA Contemporary Art organizeaza finisajul expoziției #808080 a artistului Liviu Bulea, curatoriata de Olimpia Georgeta Bera. Expoziția #808080 se prezinta sub forma unor conglomerate concepute in forme bidimensionale variabile ca dimensiune, unele…

- O expozitie dedicata Marii Uniri, intitulata „Marea Unire. De la victoria in Primul Razboi Mondial la incoronarea suveranilor Romaniei Mari”, va fi vernisata, duminica, la ora 17.00, in Spatiile medievale ale Muzeului National Cotroceni din Bucuresti, urmand sa poata fi vizitata pana pe 13 februarie,…

- Bunicii lui Justin Bieber, Diane si Bruce Dale, au contribuit cel mai mult la aceasta, la fel si cantaretul, donand obiecte precum echipament de hockey, pantofi sport, fotografii, scrisori personale si trofee. Expozitia va fi deschisa pe o perioada nedeterminata. Justin Bieber, nascut pe 1 martie 1994,…