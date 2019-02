Stiri pe aceeasi tema

- WINK lanseaza o campanie de promovare a operei scriitorului Emil Brumaru, printr-un soi de teasing liric care sa motiveze publicul tȃnar, activ si urban sa ii descopere versurile. Vor fi selectate fragmente a cate 2/3/4 versuri din poeme diferite. Fiecare fragment va deveni un clip in sine, care va…

- Trupul neinsufletit al poetului iesean Emil Brumaru a fost depus in dimineata zilei de luni, 7 ianuarie, in holul central al Palatului Roznovanu din Iasi, cladire in care functioneaza si primaria orasului.

- El este Emil Brumaru, poetul SEXagenar: expert in fesologie comparata, specialist in surisuri demascatoare, doctor in amoruri paguboase. Dupa ce Mihaela Radulescu l-a invitat la"Gala" a devenit radulescolog. Visul sau, de vechi poet oniric, e sa ajunga la concurenta cu Cosmina Pasarin. Iar realizat…

- Concertul de Revelion, din fata Palatului Culturii, va determina o serie de restrictii in centrul orasului. Pe 30 decembrie, intre orele 16.00 si 19.00, va fi restrictionat traficul rutier la intersectia pietonalului Stefan cel Mare cu str. Anastasie Panu intrucat va fi montat un cort tehnic. Pe parcursul…

- Amanuntele sunt necesare, indeosebi pentru identificarea originalitatii creațiilor… EMIL BRUMARU, unul dintre cei mai importanti poeti romani contemporani, s-a nascut pe 25 decembrie 1938 (inregistrat in acte oficiale la 1 ianuarie 1939) in comuna Bahmutea (Mihailovca), judetul Tighina, Basarabia (Republica…

- Emil Brumaru este un poet roman contemporan nascut la data de 25 decembrie (ce zi mare!) 1938 in Bahmutea, azi Mihailovca, Cimislia din Basarabia. Provine dintr-o familie de conditie satisfacatoare. Tatal, Grigore Brumaru era functionar la CFR, iar mama, Elisabeta, era invatatoare. Dupa absolvirea…

- „Clubul Junimea - Scriptor de promovare a culturii, cartilor, dialogului", intalnire aflata la cea de-a 119-a editie, il va avea invitat special in aceasta saptamana pe scriitorul Emil Brumaru, care le va vorbi celor prezenti despre cartea sa, „80 de nimfe-ntr-un dulap". Evenimentul va avea loc la Biblioteca…

- Soferii profesionisti angajati la Compania de Transport Public traiesc aventuri cu totul si cu totul riscante atunci cand ies pe traseu cu mijloacele de transport ale companiei • Asta se intampla deoarece o mare parte din autobuzele din parcul auto al CTP Iasi nu sunt dotate cu anvelope de iarna, ceea…