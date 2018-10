Poezie şi manipulare * Pentru om, scria undeva Stephen Hawking, totul se rezuma la materie si informatie, insa si dincolo de acestea exista si altceva. Exista fiinte cu adevarat superioare de care ne despart milioane, poate chiar miliarde de ani de evolutie. O tehnologie cu peste un milion de ani avans fata de ceea ce cunoastem noi in prezent ar putea sa nu fie creata din materie, sa nu aiba o forma fixa si nici sa nu fie palpabila. Ea ar putea sa depaseasca chiar si bariera timpului sau a spatiului s (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

