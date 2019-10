Pe la mijlocul anilor saptezeci, criticii literari afirmau ca Mircea Dinescu, caruia tocmai ii aparuse volumul Proprietarul de poduri, a coborat poezia in strada. Titlurile urmatoarelor volume, unele aparute dupa Revolutie, vorbesc de la sine despre evolutia si tematica poetului: Teroarea bunului simt, Democratia naturii, O betie cu Marx, Moartea citeste ziarul, Fluieraturi in biserica. Mircea Dinescu nu numai ca a coborat poezia in strada, a coborat-o & (...)