- Liviu Pop a publicat pe Facebook pagina 23 dintr-un manualul de Limba si literatura romana, in care apar mai multe subiecte legate de "Cantecul monstrului din Loch Ness", de Edwin Morgan. Cerintele sunt dintr-un manual alternativ, care este pe bancile elevilor din clasa a IX-a inca din 2004: "Limba…

- Activision și Blizzard incep sa colaboreze tot mai mult in ultimul in ce privește jocurile PC, o idee cam tardiv, dat fiind ca ele reprezinta același concern. Dupa ce Destiny 2 a fost lansat pe PC in exclusivitate pe Battle.net, și Call of Duty: IIII va urma un curs similar. Pagina…

- Eleva care sufera de un cancer agresiv a postat un nou mesaj tulburator pe Facebook. Andreea Rodiana a inceput sa accepte ceea ce i se intampla. Merita incurajari pentru a gasi puterea de a lupta. "Pagina 4... Trec zile, zile grele cu tratamente naucitoare, tratamente grele. E greu sa te trezesti intr…

- Pagina oficiala a competitiei anunta faptul ca Tibi Useriu conduce competitia, urmat de un irlandez si alti doi romani: Avram Iancu si Polgar Levente. In cursul diminetii de vineri (ora Romaniei), acestia urmau sa treaca de Cercul Polar. La start erau -18 grade Celsius, dar pe parcursul maratonului…

- Studioul onebitbeyond și distribuitorul Devolver Digital anunța ca The Swords of Ditto va fi lansat pe 24 aprilie pentru PC și PlayStation 4. The Swords of Ditto este un Action RPG top down roguelike singleplayer și 2-player co-op inspirat de Legend of Zelda, dupa cum thumbnail-ul de mai jos face referire…

- Simona Halep se pregateste intr-un echipament verde fluorescent - negru, confirmand zvonurile care circula de zile bune privind echipamentul personalizat pe care Nike i l-ar fi pregatit numarului 1 WTA. Simona Halep primeste o VESTE URIASA. Doar Serena Williams si Maria Sharapova mai sunt…

- FCSB a pierdut duelul din sferturile Cupei Romaniei pe terenul lui Hermannstadt și și-a trecut in palmares o infrangere istorica, scor 0-3. Pagina de Facebook a roș-albaștrilor a fost luata cu asalt dupa meci de fanii celor de la FCSB, care au criticat atat conducerea cat și jucatorii antrenați de Nicolae…

- Probleme si in online: Site-ul psdcluj.ro, suspendat pentru neplata Pagina de internet www.psdcluj.ro, inregistrata "pe persoana fizica" de fosti membri ai partidului, a fost suspendata pentru neplata. PSD Cluj si-a schimbat domeniul de internet pentru site-ul filialei judetene, din .ro în…

- Incepand cu ora 09:00 se redeschide circulatia rutiera pe DN 39E, pentru toate categoriile de vehicule, intre localitatile Constanta si Cumpana. Reamintim ca acest sector de drum a fost inchis din cauza vizibilitatii foarte reduse ca urmare a viscolului. Rugam participantii la trafic sa adapteze viteza…

- Politistii clujeni au declansat, vineri, o ancheta dupa ce presedintele PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, a reclamat ca persoane necunoscute au dat foc unor ziare in fata sediului filialei judetene a partidului si au aruncat in fata usii un cocktail Molotov.

- "Ministrul Justiției Tudorel Toader a anunțat in urma cu cateva minute ca propune revocarea din funcție a Procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi. Chemam fiecare cetațean caruia ii pasa de viitorul democratic al țarii, de bunastarea comunitații in care traiește și…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a inceput la ora 18.00, intr-o conferinta de presa extraordinara, prezentarea raportului privind activitatea DNA, sinteza care are 36 de pagini. La ora 18.55, prezentarea sintezei a ajuns de abia la pagina 11, iar ziaristii sunt extrem de nervosi, pentru…

- Elena Basescu este in culmea fericirii. Fiica fostului președinte al Romaniei este insarcinata, iar anunțul l-a facut chiar aceasta pe pagina sa de Facebook. Elena Basescu este insarcinata in șase luni și in primavara aceasta va aduce pe lume cel de-al treilea copil al sau: ”Bravo! Vigilentii paparazzi…

- Netanyahu a avut o discutie la telefon cu Morawiecki, spunandu-i ca afirmatiile facute de acesta sambata sunt "inacceptabile" si ca "nu se pot compara actele polonezilor si cele ale evreilor din timpul Holocaustului".Morawiecki a fost intervievat sambata la Munchen de un jurnalist israelian,…

- Premierul Viorica Dancila a decis sa isi inchida paginile de Facebook. Atat profilul personal cat si pagina dedicata activitatii sale politice. La momentul respectiv presa a speculat ca aceasta decizie...

- Pagina de internet a Prefecturii Suceava a fost modificata pentru a facilita accesul mai facil la informatii pentru public. Prefectul judetului Suceava, Mirela Adomnicai, a aratat ca pentru a asigura o guvernare deschisa, participativa, responsabila și eficienta prin promovarea transparentei, ...

- ”Paterson”, in regia lui Jim Jarmusch, va avea premiera in cinematografele romanesti pe 16 februarie. O poveste ale caror personaje centrale este poezia scrisa de un sofer de autobuz in monotonia vietii sale, „Paterson” este caracterizat de liniste, lirism si umor.

- ARK Park – aventura multiplayer VR bazata pe ARK: Survival Evolved, va sosi pentru PlayStation VR, HTC Vive și Oculus Rift din 22 martie, a anunțat Snail Games. Jocul va fi disponibil intr-o ediție Standard și una Deluxe, cea din urma incluzand costumații adiționale și o șa in exclusivitate pentru dinozauri.…

- Deschisa la 1 decembrie 2014, pagina de Facebook Femeile din Armata Romaniei, "isi propune sa arate activitatile, performantele, etapele dezvoltarii personale si treptele carierei pe care urca femeile din Armata Romaniei, ducandu si cu daruire, curaj, profesionalism si dragoste de tara misiunile la…

- Dragostea etnologului Camelia Burghele pentru satul traditional s-a materializat intr-o monografie generoasa, completa si complexa, ce include ample studii etnografice, etnologice, folclorice si antropologice privind spatiul rural salajean.

- O iapa a fost furata in urma cu o saptamana din Draganesti si, disperati, proprietarii au alertat Politia. In plus, au creat si o pagina de Facebook, unde au postat semnalmentele si pozele cu animalul disparut. Se ofera si o recompensa de pana la 5.000 de lei. A

- Oana Zavoranu a facut iarași declarații extrem de acide la adresa așa-zilor vedete din showbiz-ul romanesc și nu numai. Oana Zavoranu, care anul trecut a starnitv o adevarata isterie dupa ce a dat de pomana haine și bijuterii , este cunoscuta pentru faptul ca spune mereu ceea ce gandește, indiferent…

- Pagina lui Final Fantasy XV: Windows Edition pe Windows Store ne anunța ca jocul are cross-play intre Windows 10 și Xbox One. Din pacate, nu este menționat nimic despre Steam, dar este poate un preț mic de platit pentru integrarea Steam Workshop, ceva ce sistemul proprietar Microsoft nu are.…

- Romanciera americana Ursula K. Le Guin, considerata unul dintre cei mai importanti scriitori de science fiction, a murit luni, la varsta de 88 de ani, a anuntat marti familia ei prin intermediul contului sau oficial pe Twitter, scrie realitatea.net.

- Direcția Generala de Pașapoarte din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a implementat sistemul electronic de programare online pentru obținerea pașaportului la pagina www.epasapoarte.ro Prefectul Vasile Moldovan a declarat ca pagina web este operaționala, iar maramureșenii iși pot face programari…

- Consiliul Județean Vrancea nu a pus pe prima pagina a site-ului sau proiectul de buget pe anul 2018, adica modalitatea in care Oprișan & Co. vrea sa cheltuiasca banul public in acest an, deși atunci cand baronul se simte ”incolțit” de presa drepturile la replica sunt plasate mereu pe prima pagina a…

- Organizatorii Intalnirii Nationale a Tineretului Catolic (INTC) din 25-29 iulie, doresc sa prezinte evenimentul din mai multe aspecte. Primul video creat in special pentru cei interesati de eveniment este accesibil deja pe internet, pe pagina web (intc.ro), pe pagina Facebook, respectiv pe canalul Youtube…

- Gabriela Cristea are parte mai tot timpul de comentarii rautacioase pe retelele de socializare, dar stie intotdeauna cum sa raspunda scurt si la obiect. Recent, vedeta i-a dat o replica dura unei femei.

- Senatorul PNL de Suceava, Daniel Cadariu, a declarat, astazi, ca din totalul de 724 de masuri asumate de PSD in programul de guvernare, nu mai puțin de 595 sunt neindeplinite, adica 82% din total. Daniel Cadariu a aratat ca alte 96 de masuri sunt parțial realizate (13%) și doar 33 de masuri sunt realizate,…

- Simona Bratulescu, vicele Consiliului Judetean Arges a sarbatorit si ea Ziua Internationala a Imbratisarilor. Aceasta a si postat un mesaj pe pagina personala de pe o retea de socializare in care a vorbit despre semnificatia acestei zile. „Avem nevoie de 4 imbratisari pentru a supravietui, de 8 pentru…

- Hotelul Ritz-Carlton din Riyadh va reveni la activitatea de hotel de cinci stele incepand de luna viitoare, dupa ce a servit drept cea mai luxoasa inchisoare din lume pentru printii sauditi arestati in luna noiembrie a anului trecut, potrivit Bloomberg. Printul Coroanei Mohammed bin Salman,…

- Presedintele Klaus Iohannis este contestat in mediul online dupa decizia de a o desemna pe Viorica Dancila in functia de premier, in mai putin de 20 de ore peste 3.300 de oameni retragand like-ul de pe pagina de Facebook a presedintelui. In momentul desemnarii Vioricai Dancila, presedintele avea 1.815.189…

- Pagina de Facebook a președintelui Iohannis a primit o lovitura puternica dupa anunțul facut de șeful statului miercuri seara. Mii de fani și-au retras aprecierile iar cetațenii il avertizeaza pe Iohannis ca numirea unui nou premier din partea PSD il va costa voturi in momentul in care va candida pentru…

- Romanii si-au cerut scuze premierului japonez Shinzo Abe, pe pagina de Facebook a Ambasadei acestei tari la Bucuresti, pentru ”lipsa de curtoazie” a autoritatilor din Romania, dupa ce oficialul nipon si-a anulat vizita la Palatul Victoria, ca urmare a demisiei lui Mihai Tudose cu cateva ore inainte.

- Connect-R, mesaj pentru mama lui, de ziua acesteia. Artistul și cea care i-a dat viața au o relație speciala, iar artistul nu ezita sa ii arate public dragostea . El a scris un mesaj pe contul de socializare, alaturi de care a atașat o fotografie. Connect-R i-a transmis mamei lui un mesaj pe contul…

- Ambasadorul britanic Paul Brummell a transmis un mesaj video cu ocazia Zilei Culturii Nationale si a recitat poezia "Lacul", chiar langa lacul de la Ipotesti, care l-a inspirat pe poetul Mihai Eminescu.

- Cei cateva zeci de sibieni care au participat luni, timp de 15 minute, la un protest mut, in fata sediului PSD, au purtat afise pe care si-au trecut dorintele, intr-un mod inedit, rescriind poezia lui Mihai Eminescu, "Ce-ti doresc eu tie, dulce Romanie". Unul dintre protestatari…

- Cel de-al 18 flashmob din fata sediului PSD Sibiu s-a desfasurat sub titlul "Va vedem din Clubul de Lectura". Aproximativ o suta de persoane s-au strans in ceea ce au numit "zona libera de coruptie" din zona centrala a municipiului Sibiu si, timp de 15 minute, au citit. "De la clasic la contemporan,…

- Politia Romana anunta ca scoate la concurs 770 de posturi si le transmite celor interesati ca, desi „in aceste zile meseria de politist nu mai este tentanta”, din echipa Politiei Romane fac parte „oameni pentru care nu conteaza decat aflarea adevarului, care nu au liniste pana nu…

- Curg rauri de lacrimi pe obrajii celor care au iubit-o pe Monalisa Pandelea, tanara de 26 de ani din Pitesti care a murit dupa o lupta grea cu o boala grava. La scurt timp dupa ce a fost inmormantata, pe pagina ei de pe o retea de socializare a aparut un mesaj care ii face sa planga pe apropiatii tinerei.

- Peste o mie de focșaneni au venit la ghișeele Primariei și au platit impozitele locale pentru 2018 in primele zile ale anului. Cel mai mare numar de platitori a fost inregistrat ieri, cand peste cinci sute de focșaneni au venit la Primarie pentru a achita impozitele sau taxele pentru…

- Inainte ca Ioana Toma sa-si inchida pagina de Facebook, aceasta și-a schimbat numele pe pagina de socializare din Ioana Toma in Ioana Ally. Cu putin timp inainte ca Dana Grecu sa anunte ca a avut parte de o schimbare importanta in viața, Ioana Toma l-a etichetat intr-o poza pe fostul sot al…

- ”Precizam ca la intalnirea de la ora 11.00, cu premierul, nu mergem sa negociem, ci sa cerem. Nu se pune problema sa facem armistiții sau jocuri politice. E vorba doar de incercarea de a folosi toate parghiile democratice. Am fost și noi - alaturi de celelalte grupuri sau ong-uri - de acord…

- Fosta mare gimnasta Nadia Comaneci a petrecut Craciunul cu Arnold Schwarzenegger, antrenandu-se in sala de forța a acestuia. Nadia Comaneci s-a antrenat cu Arnold Schwarzenegger, la sala Gold Gym, din Venice, cartier rezidențial in partea de vest a orașului Los Angeles (SUA). ”Zeița de la Montreal”,…

- Politia Romana a publicat, duminica, pe pagina sa de pe o rețea de socializare, un mesaj inedit de avertisment in versuri, prin care le transmite oamenilor sa aiba grija pe cine lasa sa intre in casa, pentru ca mulți hoți se dau drept oricine – instalator, electrician – doar ca sa intre in locuintele…

- Un șofer a incercat sa treaca cu mașina printre protestatarii care de o saptamana de zile protesteaza in fața sediului PSD Sibiu. O persoana a fost ranita ușor in urma incidentului iar organizatorii iși exprima regretul pentru modul in care au reacționat manifestanții, lovind mașina care s-a deplasat…

- Fostul sef al BCCO Alba Iulia, Traian Berbeceanu, a criticat dur pe pagina sa de Facebook postarea social-democraților care incerca sa explice modificarile ce vor fi aduse Codului de procedura penala. Berbeceanu a realizat o analiza a argumentelor propuse de PSD și a lansat ironii la adresa faptului…

- Un barbat fara adapost din Glasgow a facut un gest care i-a impresionat pe britanici. Omul strazii a observat o mașina cu geamurile deschise in care erau lasate la vedere o poșeta și mai multe bancnote. Pentru a se asigura ca bunurile nu vor fi furate, barbatul a stat in ploaie mai bine de doua ore…

- Liviu Pop a declarat, vineri, la Arad, în cadrul unei conferinte de presa, cu privire la manualele digitale, ca pâna în primavara anului viitor vor fi finalizate cele pentru clasele I – VI. “În perioada urmatoare, vom lansa o competitie de autori pentru…