Stiri pe aceeasi tema

- Ana Georgia, fiica Simonei Gherghe, a avut parte de o surprizE uriaxE luni dimineatE, atunci cand s-a trezit. Micuta s-a dus direct la geam xi nu ii venea sE creadE ce s-a intamplat afarE xi cum, dintr-odatE, totul este alb.

- In ciuda educatiei pe care a primit-o si a renumelui de care se bucura tatal ei, fata cea mare a lui Gigi Becali este o rebela convinsa. Recent, Teodora a fost protagonista unor momente care il vor lasa fara cuvinte pe latifundiarul din Pipera.

- Marius Elisei implinește, astazi, 32 de ani. Oana Roman nu a ratat momentul, iar puțin dupa miezul nopții i-a facut o urare emoționanta soțului sau. Fiica fostului premier al Romaniei i-a mulțumit barbatului pentru tot și i-a transmis ca datorita lui se simte o femeie fericita și implinita. „La multi…

- Fiica interpretului de muzica populara Aurelian Preda a transmis un mesaj la doi ani de la dispariția acestuia. Cantarețul de muzica populara Aurelian Preda a incetat din viața in luna septembrie a anului 2016 . La doi ani de la moartea artistului, fiica sa, Anamaria Rosa , a transmis un mesaj prin…

- Un barbat de 99 de ani merge zilnic 10 kilometri pe jos pentru a-și vizita in spital soția bolnava. Ceea ce face in fiecare zi Luther Younger, din Rochester, New York, este o dovada a faptului ca dragostea adevarata inca exista, indiferent de varsta, scrie CBS News. Luther merge in fiecare zi zece kilometri,…

- La doar cateva ore dupa ce a aflat ca fiica luic ea mare s-a desparțit de iubitul ei, celebrul manelist a jelit pe Facebook, alaturi de ”cumatrul” lui, in fața unui pahar de coniac. Fiica lui Adrian Minune, Carmen, a anunțat ieri ca a pus punct relației ei cu regizorul Bogdan Daragiu. Ruptura s-ar…

- Astazi Andreea Esca implineste 46 de ani. Surprizele au inceput inca de la miezul noptii, atunci cand sotul ei, copiii, dar si "ginerele" au surprins-o acasa, venind cu un tort, cantand fericiti "La multi ani".

- Victor Slav și-a impresionat prietenii virtuali cu un mesaj pe care i l-a dedicat fiicei ei. Prezentatorul de la Kanal D este topit dupa Sofia Natalia, iar asta se vede din postarile pe care le face pe rețelele de socializare. Victor Slav și-a emoționat fanii cu o fotografie pe care era scris un mesaj…