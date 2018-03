Stiri pe aceeasi tema

- Poezia Hora Unirii, de Vasile Alecsandri , a fost scrisa dupa 30 mai 1856, cand s-a constituit Comitetul Unirii, din care facea parte si Alecsandri. Apare in cadrul propagandei si luptei duse pentru unire. Poezia are la baza un alt poem ”Hora Ardealului”, publicata la 1848 in „Foaia pentru minte...”…

- HyperX®, divizia de gaming a Kingston® Technology Company, Inc., a anunțat adaugarea unor module de înalta frecvența la gamele HyperX® FURY DDR4 DIMM și HyperX® Impact DDR4 SODIMM. Atât FURY DDR4 DIMM cât și Impact DDR4 SODIMM ofera funcții de overclocking automat…

- Nectarinele au un continut mai mic de calorii decat piersicile si sunt o sursa buna de potasiu, fosfor si fibre. Aportul de fibre ajuta tranzitul intestinal si este benefic si pentru persoanele hipertensive, deoarece fibrele regleaza nivelul colesterolului, scad tensiunea arteriala si previn diferitele…

- Un taran simplu din judetul Mehedinti, cu sapte ani de scoala, si-a exprimat iubirea si dorul fata de sotia sa prin doua scrisori in versuri trimise de acesta de pe frontul din Caucaz din cel de-Al Doilea Razboi Mondial.

- Silviu Lung junior a fost eliminat in meciul Konyaspor – Kayserispor 2-0. Cristian Sapunaru, intre buturi. Pentru Konyaspor, trupa pregatita de Sergen Yalcin, au punctat Samuel Eto’o (4), Adis Jahovic (90). La Konyaspor, ex-stelistul Wilfred Moke a jucat tot meciul. Ambele formații au terminat in 10…

- Coduri galbene de precipitatii - de la ploi, la ninsori Foto: Arhiva Astazi, de la ora 14.00 intra în vigoare un cod galben de ploi însemnate cantitativ pentru Maramures, Crisana, Banat, vestul Transilvaniei, zona Carpatilor Occidentali. De la ora 18.00, jumatatea de nord…

- CNAIR a publicat pe pagina institutiei stadiul proiectelor aflate in implementare la nivel national pe mai multe tronsoane de drum. Din Maramures figureaza deja celebrul DN18, cu portiunile Baia Mare – Sighetu Marmatiei si Moisei – Iacobeni (care este impartit in 3 loturi). Ambele tronsoane au termen…

- Surpriza uriașa pentru concurenții Exatlon! Cosmin Cernat a facut un anunț care i-a bucurat foarte tare atat pe Faimoși, cat și pe Razboinici. Ambele echipe s-au bucurat de o noua proba, de aceasta data de cultura generala. Cel care caștiga se va bucura de un desert delicious, de asemenea iși va putea…

- Comisia Europeana a declarat, miercuri, la o intalnire cu firme de top din domeniul digital ca alegerea preferata de Uniunea Europeana este o reforma a impozitarii profiturilor, mai degraba decat o impozitare a veniturilor, o mișcare salutata de marile companii online americane, potrivit Reuters . Uniunea…

- In mai putin de doua saptamani, primarul Dan Nita a tocat 100.000 de euro, din banii primariei, pe ”hartoage” @ Studiile, para-studiile si consultanta pe diverse teme gauresc bugetul primariei fara a lasa nimic in urma @ Tinind cont de faptul ca o saptamana are 5 zile lucratoare, un calcul matematic…

- Doua persoane cu experiența in bucatarie s-au inscris la concursul pentru ocuparea postului vacant de bucatar la Spitalul Județean de Urgența Targu-Jiu. Ambele femei nu au trecut insa de o banala grila, una obținand nota 2,5, alta 3,5, motiv pentru care concursul va fi reprogramat. Proba scrisa…

- Politia americana a retinut un tanar banuit ca a trimis scrisori de amenintare, continand un praf alb care in final s-a dovedit inofensiv, la cinci personalitati, printre care Donald Trump Jr, relateaza AFP. Fiul cel mare al presedintelui SUA nu era prezent, la 12 februarie, atunci cand sotia sa,…

- "Cosmarul Lazio n-a trecut. Ambele echipe si-au indeplinit obiectivul: Sibiul a mers mai departe, iar FCSB a iesit de pe teren cu toti jucatorii valizi. O umilinta foarte mare. Cum poti sa induri o asemenea umilinta? Toata echipa Sibiului castiga lunar cat un jucator al FCSB-ului", s-a dezlantuit…

- Canon Europe anunta astazi lansarea modelelor EOS 2000D si EOS 4000D, cele mai noi aparate foto DSLR Canon entry-level. Cu functii practice si usor de folosit, noile modele raspund nevoilor fotografilor de a-si putea spune propria poveste si de a face primii pasi în domeniul fotografiei cu…

- FC Viitorul Constanta si CSM Poli Iasi s-au calificat in play-off-ul Ligii I de fotbal, dupa ce campioana s-a impus in Copou cu scorul de 1-0 (1-0), sambata, intr-un meci din etapa a 26-a,...

- Mai sunt doar trei zile pana la meciul cu Academica Clinceni, de la Siria. Antrenorul echipei UTA, Cristi Todea ne-a vorbit despre adversar, spunand – insa – ca elevii sai sunt favoriti, mai ales daca joaca precum au facut-o in ultima etapa de anul trecut, de pe teren propriu, contra celor de la…

- Uneori, fie ca vorbim de erori mecanice, erori umane sau pur ghinion, se intampla ca ambele motoare ale unui avion sa se opreasca in mijlocul zborului, iar simplul gand ca asa ceva se poate intampla intr-un zbor in care te afli si tu este unul de-a dreptul terifiant. Desi uneori avioanele pot pierde…

- FCSB și Lazio se intalnesc, diseara, pe „Arena Naționala”, in prima manșa a „16”-imilor celei de-a doua competiții intercluburi de pe „Batranul Continent”. Ambele echipe sunt preocupate, insa, mai mult de situația din Liga I și Serie A

- CS „U” Cluj – Tricolorul LMV Ploiesti, astazi, ora 12:00 Petre Apostol Echipa de volei masculin Tricolorul LMV Ploiesti va disputa, astazi, in devansul etapei a XX-a din Divizia A1, ultimul meci din deplasare din faza intai a campionatului, fiind, de altfel, penultima partida a elevilor antrenorilor…

- IRINA BEGU - BIANCA ANDREESCU LIVE VIDEO Digi Sport. ROMANIA -CANADA ONLINE STREAM DIGI SPORT FED CUP 2018. Irina Begu a spus si ea ca desi echipa are, in principiu, ca obiectiv, castigarea Fed Cup, primul pas asupra caruia se vor concentra este castigarea fiecarui meci in parte. Irina Begu va juca…

- Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, evita sa spuna daca va accepta propunerea președintelui Partidului Platforma Demnitate și Adevar, Andrei Nastase, care insista pe partajarea egala a candidaților pe lista. Fiind invitata la emisiunea În Profunzime, Maia Sandu a început…

- Compania Nationala "Unifarm" SA a informat Ministerul Sanatatii ca au intrat in tara luni si urmeaza sa fie distribuite catre spitale o mie de doze de imunoglobulina pentru tratamentul imunodeficientelor primare.Compania Nationala ”Unifarm” SA a informat Ministerul Sanatatii ca in cursul diminetii de…

- Ministerul Sanatatii transmite ca, luni dimineata, in Romania au sosit o mie de doze de imunoglobulina. Alte peste 2.000 de flacoane urmeaza sa fie achizitionate pana la finalul saptamanii. Potrivit unui comunicat, Compania Naționala ‘Unifarm’ S.A. a informat Ministerul Sanatații ca in cursul acestei…

- In aceasta iarna, Mauro Icardi a refuzat un transfer la Real Madrid și se pare ca lucrurile nu merg prea bine pentru el nici pe plan sentimental. Ambele situații par sa se lege de soția sa, Wanda Nara, care ii este și agent. Din Argentina pana in Italia și in Spania, presa susține ca relația celor…

- Marco Lucchesi, un rafinat traducator de poezie romaneasca, a tradus poezii de George Bacovia, Dinu Flamand, Stefan Petica si George Popescu. Intr-un interviu pentru Adevarul, Marco Lucchesi vorbeste despre poeticitatea limbii romane si ca s-a indragostit iremedibial de Romania.

- “In cursul anului 2017, in județul Vaslui s-au inregistrat doua incidente cu impact asupra mediului inconjurator, respectiv incendiul din luna octombrie la spațiile comerciale din zona Leguvas și incendiul din luna decembrie la depozitul de deșeuri de fibra de sticla din incinta Bico Industries. Ambele…

- Presa internationala a scris, sambata, dupa finala turneului Australian Open, pierduta de Simona Halep in fata danezei Caroline Wozniacki, ca meciul a fost unul excelent, iar romanca a aratat curaj, daruire, hotarare si lupta.“Finala minunata. Ambele jucatoare au dat totul intr-un meci de…

- SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI LIVE VIDEO ONLINE EUROSPORT STREAMING: Simona Halep si Caroline Wozniacki au trasee asemanatoare in cariera. Ambele evolueaza cu presiunea de a fi ajuns numarul 1 mondial fara un turneu de Mare Slem in palmares. Danezei i s-a intamplat in 2010, in vreme ce Simonei i…

- Biletul zilei din fotbal, 26 ianuarie. Doua jocuri din Olanda. Daca e vineri, atunci Biletul Zilei din Fotbal este compus cu pronosticuri pentru partide din Eerste Divisie. Ambele vor incepe de la ora 21:00, iar acestea sunt: Dordrecht vs TOP Oss și Fortuna Sittard vs FC Emmen. Biletul Zilei Fotbal…

- Universitatea Craiova a reușit o victorie frumoasa și concludenta, scor 2-0, in partida amicala disputata in compania echipei poloneze Zaglabie Lubin. Ambele goluri au fost marcate de Cristi Barbuț, care a fost unul dintre cei mai buni jucatori de pe ...

- SIMONA HALEP - ANGELIQUE KERBER. Simona Halep a învins-o pe Karolina Pliskova, scor 6-3, 6-2, si este în semifinale la Australian Open pentru prima oara în cariera. Liderul mondial îsi continua astfel parcursul perfect din acest an, în care nu a pierdut înca…

- Numele sau este Subaru Traviq si este o versiunea Zafira A identica cu cea a lui Opel. Singurele motoare disponibile pe acest model au fost cele Ecotec de 1.8 litri si 125 CP si motorul 2.2 pe benzina. Ambele motoare sunt de provenienta GM asemenea transmisie…

- Campioana Romaniei, FC Viitorul, va disputa luni, 22 ianuarie, alte doua partide de verificare in cadrul cantonamentului de la Belek Turcia . Ambele jocuri vor avea loc la Sueno Deluxe Hotel din Belek, dupa urmatorul program: FC Viitorul Kapaz Azerbaidjan , de la ora locala 11.00, si FC Viitorul FK…

- "E probabil un meci pe care il vezi o data la 10 ani, nu cred ca mi s-a mai intamplat ca antrenor inainte. Cred ca e mai usor sa joci un asemenea meci, decat sa stai si sa-l privesti. Ambele jucatoare au fost magnifice, a fost o mare lupta, tenisul a fost excelent. Nu am cuvinte, a fost un efort eroic…

- Life is Strange: Before the Storm va primi doua versiuni retail, Vinyl și Limited Edition, din 9 martie, a anunțat Square Enix, iar episodul bonus, Farewell, va sosi in format digital din 6 martie pe PlayStation 4, PC, și Xbox One. Limited Edition va include acces la toate episoadele…

- Prim-ministrul interimar Mihai-Viorel Fifor a semnat astazi decizia de eliberare a lui Bogdan Despescu din funcția de inspector general al Inspectoratului General al Poliției Romane, cu rang de secretar de stat, informeaza biroul de presa al Guvernului. Totodata, premierul interimar a semnat decizia…

- F. T. Ieri, pe DJ 148, in zona localitații Cioranii de Jos, a avut loc un accident rutier, in urma caruia o femeie in varsta de 36 de ani și fiul ei (de 9 ani) au suferit rani grave, care au necesitat intervenția personalului medical. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Poliție Județean…

- Incendiul a izbucnit la o casa cu suprafata de 28 de metri patrati, din lemn, extinzandu-se si la acoperisul celei de a doua case, aflata foarte aproape si tot din lemn. "Ambele imobile erau construite din lemn, edificate foarte aproape unul de celalalt. In momentul ajungerii la locul interventiei,…

- Ambasadorul Marii Britanii, Paul Brummell, a citit, luni, poezia „Lacul”, de Mihai Eminescu, langa Ipotesti, de Ziua Culturii Nationale, iar ambasadorul Germaniei la Bucuresti, Cord Meier-Klodt, a recitat cateva strofe din poezia „Luceafarul”, in limba germana.

- Ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Paul Brummell, a fost prezent la Ipotesti si la Botosani luni, 15 ianuarie, cu ocazia evenimentelor dedicate aniversarii a 168 de ani de la nasterea poetului Mihai Eminescu. Cu aceasta ocazie, Excelenta Sa a recitat in romana poezia "Lacul".

- Cum inca de la primele ore ale acestei zile in Bucuresti a nins, situatie care a produs unele inconveniente la nivel de circulatie rutiera, in sensul ca au aparut aglomeratii in trafic, cei care se intrebau daca precipitatiile specifice iernii au cauzat dificultati la nivel de circulatie aeriana au…

- Sorin Grindeanu, fostul premier al României, a venit cu o prima reacție cu privire la scandalul din PSD. ”Trebuie sa asiguram în acest moment stabilitate în țara noastra. Sa nu uitam ca la începutul anului 2019, România va asigura timp de șase luni preșesenția…

- CSM Volei Alba Blaj va sustine, joi, 11 ianuarie, de la ora 19.00 (ora Romaniei), al doilea meci din acest sezon al Ligii Campionilor la volei feminin. Campioana Romaniei va intalni, in deplasare, echipa poloneza Developres SkyRes Rzeszow, in etapa a doua din Grupa A a celei mai importante competitii…

- Biletul Zilei , 8 ianuarie, este compus azi din doua sugestii de pariere pentru partide amicale. Este vorba despre meciurile: Borussia Dortmund vs Zulte Waregem și Young Boys Berna vs FC Vaduz, care vor avea loc de la orele 17:00 și 18:00. Biletul Zilei Fotbal, 8 ianuarie Ambele dueluri ne ofera favorite…

- Freud credea ca eul iși trage energia din sine. Jung mai credea ca sursa puterii psihicului este inconștientul. Ambele teorii au fost numite psihologii abisale, pentru ca autorii lor au localizat puterea motivanta a personalitații adanc in parțile inaccesibile ale psihicului. Adler și Horney, prin contrast,…

- Simona Halep si Caroline Wozniacki vor fi, in aceasta ordine, primele doua favorite la Australian Open, primul turneu de Mare Slem al anului, programat in perioada 15 - 28 ianuarie 2018. Ambele jucatoare au cate doua finale de Grand Slam disputate, insa niciun trofeu: daneza a fost finalista la US Open…

- SEMNE „BUNE” ANUL ARE Doua femei au ajuns pe 1 ianuarie la spitalul din Barlad, ambele injunghiate si in stare grava. Una dintre ele a fost batutade sot, iar acesta este acum cercetat penal pentru violenta in familie, iar a doua femeie s-a autoinjunghiat, avand o tentativa de suicid. Ambele sunt internate…

- Ziua 2 a turneului amical de fotbal in sala “Cupa Minerul” a inceput la ora 14:00, cand pe parchetul Salii Polivalente “Lascar Pana” au intrat echipele Sporting Recea și Asco. Cele doua formații au remizat, scor 3:3. Ambele trupe au obținut calificarea in sferturile competiției. Ultimul meci din grupa…