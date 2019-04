Stiri pe aceeasi tema

- Logic (Bobby Hall), cunoscutul rapper si producator american, intrece așteptarile tuturor și incepe anul cum nu se poate mai bine – acesta lanseaza „SUPERMARKET”, prima sa carte, impreuna cu un soundtrack ce dovedește versatilitatea muzicala a acestuia. Piesele integrate pe soundtrack ni-l dezvaluie…

- Doua persoane fara adapost si-au facut o coliba intr-un copac de pe dealul Cozla, din municipiul Piatra-Neamt, fiind gasite dormind acolo de politistii locali. Este vorba de un barbat in varsta de 46 de ani, din Piatra-Neamt, si o femeie de 26 de ani, din Roman, care traiau in concubinaj si care si-au…

- #șieu Peste 30 de hoteluri, restaurante și alte firme din Poiana opresc activitatea pe 15 martie 2019. Și pe partia de saniuș va fi protest pentru autostrazi, iar Castelul Bran iși va inchide porțile de la ora 15. Municipiul Brașov se alatura protestului #șieu pornit de un om de afaceri.…

- Imagini șocante au fost surprinse intr-un microbuz din Roman, județul Neamț. Infuriat la culme de faptul ca un elev de 15 ani asculta muzica la boxa, șoferul s-a napustit asupra baiatului și l-a batut crunt.

- In luna decembrie 2018, in judetul Brasov, au fost inmatriculate 19 societati comerciale cu participare straina la capitalul social subscris. Acestea au subscris un capital social de de 51,7 mii lei sau 11.109,7 E, reprezentand 4,0% din totalul societatilor comerciale inregistrate in tara. In aceasta…

- Judetul Brasov ocupa locul al III-lea in clasamentul national dupa capitalul social subscris societatilor comerciale cu participare straina. In luna august 2018 au fost inmatriculate 19 societati de acest fel, ceea ce reprezinta 4,6% din totalul firmelor inregistrate in tara. Valoarea capitalului social…

- Sectia Imprumut pentru Adulti a Bibliotecii Judetene "George Cosbuc" Bistrita-Nasaud a fost joi, 31 ianuarie 2019, gazda elevilor clasei a XI-a de la Liceul de Muzica "Tudor Jarda" din Bistrita, pentru atelierul de dezbateri si promovare a lecturii "Spune-mi o poveste!", coordonat de prof. Roxana Kovacs.…

- Brasovul a devenit in ultimii ani unul dintre „orasele magnet ale Romaniei”. Cel putin asta rezulta din statisticile Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Brasov, care a inregistrat anul trecut peste 3.600 de schimbari de domiciliu din alte localitati in Brasov. Mai…