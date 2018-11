Stiri pe aceeasi tema

- Poeta si traducatoarea uruguayana Ida Vitale, in varsta de 95 de ani, a fost recompensata cu Premiul Miguel de Cervantes (Premio de Literatura en Lengua castellana Miguel de Cervantes) pe 2018 informeaza news.ro.Distinctia este acordata, in fiecare an, din 1975, unui scriitor de limba spaniola,…

- Cea de-a XVIII-a editie a Concursului national de literatura si jurnalism sportiv „Un condei numit Fair-Play" a numarat printre laureatii sai si o reprezentanta din judetul Suceava. Antonia Andra Mihailescu, din clasa a XII-a, de la Colegiul National „Petru Rares" Suceava, a ...

- Peste 2.500 de triatlonisti s-au intrecut, zilele trecute, la Ibiza (Spania), in cadrul celor sase Campionate Europene Multisport: Duathlon, Cross Triathlon, Cross Duathlon, Aquathlon, Half Distance Triathlon si Aquabike. Delegatia Romaniei a fost formata din sase sportivi, singurele medalii fiind obtinute…

- Roger Waters, fostul lider al formatiei Pink Floyd, a cerut vineri la Montevideo ''sa nu fie votati neofascisti ca (Jair) Bolsonaro si (Donald) Trump'', presedintele ales al Braziliei si cel al SUA, relateaza AFP. Donald Trump? ''Evit sa-mi pierd pretioasa mea respiratie pentru…

- Supranumit ”Donald Trump brazilian”, Jair Bolsonaro este noul presedinte al celei mai mari tari din America Latina. Candidat al extremei drepte, Bolsonaro s-a declarat misogin, rasist si homofob. Jair Bolsonaro (63 de ani) isi va prelua functia la 1 ianuarie 2019, dupa ce a obtinut, duminica, peste…

- Muzicianul britanic Roger Waters, fost component al trupei Pink Floyd si care va sustine un concert la 3 noiembrie pe stadionul Centenario din Montevideo, va primi cu o zi inainte titlul de "cetatean de onoare" al capitalei uruguayene de la primarul orasului Daniel Martinez, relateaza EFE preluata…

- Cantarețul canadian The Weeknd și membrii duoului francez Daft Punk sunt acuzați de plagiat in cazul piesei "Starboy", de poeta și cantareața Yasminah, care le cere despagubiri de 5 milioane de dolari, potrivit contactmusic.com, scrie Mediafax.Single-ul "Starboy" a fost lansat in 2016 și a…