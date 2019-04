Stiri pe aceeasi tema

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a declarat vineri ca acordul convenit cu privire la Brexit este ''cel mai bun compromis'' pentru ambele parti si ca este crucial pentru Londra sa se concentreze pe configurarea unei noi relatii cu blocul comunitar, potrivit…

- Capul de lista al PNL pentru alegerile europarlamentare, Rares Bogdan, si-a criticat colegii de partid pentru ca in Bucuresti nu ar fi pus afise electorale cu el, cu toate ca ar trebui sa fie unul dintre cei mai vizibili candidati, au declarat surse participante la sedinta Biroului Executiv al PNL.

- Poezia purifica, inspira, motiveaza, celebreaza arta, dar cel mai important, reprezinta portalul de eliberare nestingherita a sentimentelor, conectând imediat sufletele umane. Gruparea Poethree da poeziei o semnificație aparte, prin conceptul de spoken word. În termeni simpli, poezia…

- Ministrul german de externe Heiko Maas s-a retras de la o viitoare conferinta de la Varsovia privind pacea si securitatea in Orientul Mijlociu, organizata de Polonia si SUA, la care multa lume s-a referit ca la o conferinta anti-Iran, relateaza dpa. Haiko Maas va fi inlocuit la conferinta…

- O femeie in varsta de 52 de ani, din Alba Iulia, s-a ales cu un dosar penal și, implicit, cu o condamnare penala pentru infracțiuni economice savarșite in calitate de administrator la trei societați comerciale. P.D.M. a fost judecata pentru savarșirea infracțiunilor de emitere file CEC fara a avea la…

- Președintele CJ Maramureș participa la cel mai important Forum Economic Europa – Ucraina la Rzeszow, in Polonia In organizarea Institutul pentru Studii Estice din Varșovia și a regiunii Podkarpathia, in perioada 24 – 25 ianuarie 2019, președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zetea…

- Polonia este in stare de soc dupa asasinarea brutala a primarului din Gdansk. Atat in orasul-port, cat si la Varsovia si in intreaga tara au avut loc impresionante manifestatii impotriva violentei.