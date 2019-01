Concediul paternal ar putea fi prelungit, conform unei propuneri de la UE

O directivă europeană stabileşte reguli noi pentru concediul paternal. În acest moment, legislaţia prevede ca bărbaţii să primească 5 zile de concediu.