Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul-șef al DIICOT, Felix Banila, a declarat ca procurorii nu exclud varianta existenței unei a treia victime ale lui Gheorghe Dinca, barbatul care a declarat ca le-a ucis pe alexandra Maceșanu și pe Luiza Melencu.

- Tenorul Bogdan Mihai Ionuț este invitat de faimoasa soprana Lara Fabian in concertul pe care celebra artista il va susține la Craiova, pe 17 noiembrie. Cei doi nu au mai cantat impreuna pe scena, insa au avut o colaborare in urma cu 7 ani, iar artista belgiana a fost impresionata atunci de roman. Solista…

- Pe 10 august se implineste un an de la protestul in urma caruia mii de romani au simtit efectul gazelor lacrimogene, iar sute au ajuns din Piata Victoriei direct la spital. Si acest an 250.000 de romani sunt asteptati in acelasi loc, unde este organizat un nou protest sub emblema „Diaspora vine acasa”,…

- Barbatul din Caracal inculpat pentru uciderea unor adolecente este astazi, audiat la DIICOT Bucuresti. Procurorul-sef al acestei institutii, Felix Banila, a dispus ca Structura centrala a DIICOT sa preia de la Craiova dosarul, fiind invocate complexitatea cauzei, mediatizarea excesiva si resursele tehnice…

- Gheorghe Dinca, barbatul care a recunoscut ca a ucis doua fete in Caracal, ar fi cercetat intr-un al treilea dosar, potrivit unor surse citate de B1 TV. Politistii ar fi gasit in locuinta acestuia telefonul unei alte fete, care a fost gasita moarta in 2015. Este vorba despre o fața in varsta de 17…

- Criminalul din Caracal, Gheorghe Dinca, a fost audiat de catre anchetatori cu privire la o alta crima produsa in urma cu patru ani in Craiova. Este vorba de Alexandra Goghez, o tanara de 17 ani gasita moarta in Parcul "Nicola Romanescu" din Craiova. Alexandra Goghez a fost decapitata si abandonata intr-o…

- BUCUREȘTI. Investiții in gaz la nivel național. Transgaz a finalizat 215 kilometri din conducta BRUA și incepe implementarea unor noi investiții privind racordarea la gaze, informeaza compania, citata de Mediafax. Iar unele dintre aceste investiții privesc și județul Arad. Mai exact, in cadrul…