- Primarul orasului italian Genova a declarat ca un nou pod va fi construit pana in luna decembrie a anului viitor, pentru a il inlocui pe cel care s-a prabusit partial in luna august, relateaza site-ul agentiei Associated Press.

- Podul Morandi din orasul italian Genova care s-a prabusit in luna august va fi demolat la mijlocul lunii viitoare. Ulterior, in locul acestuia va fi construit un alt viaduct, care a fost proiectat de celebrului arhitect italian Renzo Piano.

- Echipa Bardiani-CSF a anuntat ca fostul ciclist profesionist italian Andrea Manfredi se numara printre victimele accidentului avionului Boeing 737 al companiei indoneziene low-cost Lion Air, care s-a prabusit in mare, cu 189 persoane la bord, la scurt timp dupa decolarea de la Jakarta. In varsta de…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, vrea sa inaugureze, luni, noul aeroport din Istanbul, pe care-l dorește a fi cel mai mare din lume. Pe șantier se lucreaza la foc continuu pentru ca dorința liderului aflat de 15 ani la putere sa fie indeplinita. Totul trebuie sa fie gata pe 29 octombrie,…

- Podul de 20 de miliarde de dolari, care va lega China de Hong Kong si Macau, va fi inaugurat joi. Realizat in doar 9 ani, podul are sase benzi pe sens si o lungime de 55 de kilometri. continuare (Articol din sectiunea Masini Noi / News )

- Administratia locala din Ramnicu Valcea a inaugurat vineri, 5 octombrie, cel mai modern parc de joaca din oras. Acesta a fost construit intr-o zona periferica, aflata insa in continua dezvoltare.

- Pilotul unuia dintre avioanele de tip F-7 a murit in timpul accidentului produs deasupra cartierului Katampe din capitala in jurul orei 11:00 (10:00 GMT), a afirmat purtatorul de cuvant Ibikunle Daramola intr-un comunicat."Cu regret trebuie sa anunt ca unul dintre piloti, care a reusit…

- Violeta Stoica Azuga era, la finalul secolului al XIX-lea și inceputul secolului XX, una dintre cele mai industrializate localitați de pe Valea Prahovei. Nu se traia din turism, ci din producțiile fabricilor care aveau renume nu numai in țara, ci și in Europa. Fabrica de șamota, fabrica de postav, fabrica…