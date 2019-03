Podul plutitor s-a scufundat Brudina de peste Mures care facea legatura peste apa, intre maluri, pentru satele Folt si Pricaz s-a scufundat. Pe aici traversau inainte cateva mii de localnici, dar si turisti curiosi sa incerce o traversare peste apa. Cele cateva minute cat dura calatoria peste rau erau o experienta interesanta. Podul plutitor a functionat pana in urma cu cateva luni cand apele mari sau un butuc adus de apa au scufundat-o partial si autoritatile nu s-au mai straduit sa o repare si sa o repuna in functiune. Mai sunt doar cateva locuri in tara unde se pastreaza si se folosesc asemenea poduri plutitoare… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

