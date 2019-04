Podul peste Dambovita de la Ciurel e inca neterminat, dupa 9 ani de santier. Cand va fi gata si cu ce-i va ajuta pe bucuresteni

Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii PMB au votat, marți, proiectul care prevede aprobarea bugetului propriu al Municipiului București, valoarea acestuia fiind de aproape 6,8 miliarde de lei, adica peste 1,4 miliarde de euro.PMB a transmis, recent, ce planuri are cu acesti bani si unde vor fi alocate cele mai mari…

- Costul total al investitiei este de 42 milioane de euro La propunerea Primarului General, Gabriela Firea, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat in sedinta de astazi proiectul de hotarare privind indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii "Nod Andronache - Inchidere…

- Statul acorda o reducere de 10% pentru cei care iși platesc impozitul pe locuința 2019 integral pana pe 31 martie. Insa, in mod normal, impozitul se poate plati in doua tranșe egale, pe 31 martie și pe 30 septembrie. Pentru cei care au in proprietate mai multe cladiri care se afla in aceeași…

- "Va aduc la cunostinta faptul ca in cursul zilei de ieri am inteles sa formulez plangere penala impotriva numitului Gabriel Mutu pentru savarsirea infractiunilor prevazute de dispozitiile articolului 207 din Codul Penal, respectiv pentru infractiunile de santaj si amenintare. (...) Voi duce acest…

- Primaria Capitalei cere iar transferul unor bunuri aflate in administrarea Ministerului Apelor și Padurilor, aflate in componența sau in apropierea salbei de lacuri formata de raul Colentina sau a cursului intravilan al raului Dambovița, precizand ca acesta au devenit adevarate depozite de gunoaie.In…

- Primaria Capitalei a transmis printr-un comunicat de presa ca reitereaza solicitarea adresata Guvernului in urma cu aproape doi ani de transmitere cu titlu gratuit din domeniul public al statului in cel al Municipiului Bucuresti a unor bunuri aflate in administrarea Ministerului Apelor si Padurilor,…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea trimite Corpul de control sa verifice daca apa furnizata de Apa Nova este sau nu potabila și sa stabileasca ce s-a intamplat in ultimele zile, cum s-a ajuns ca Apa Nova sa fie nevoita sa curețe apa din rau cu o cantitate mai mare de clor. Directorul adjunct al companiei,…

- Primaria Capitalei va demara lucrarile de consolidare și de reparare la mai multe poduri peste raul Dambovița. Este vorba de podurile Ciurel, Eroilor, Operei, Timpuri Noi, pentru care Consiliul General al Municipiului București a aprobat indicatorii economici in ședința de joi potrivit mediafax.…